В Минобороны ФРГ заявили о нежелании отправлять Украине боевые танки

«Мы не хотим со стороны Германии делать одиночных шагов и мы будем принимать решения по таким вопросам только по согласованию с партнерами. До сих пор ни одна другая страна не направила [Украине] боевые танки западного образца», — сказала Ламбрехт (цитата по ТАСС).