В Минобороны ФРГ заявили о нежелании отправлять Украине боевые танки
Германия не планирует поставлять Киеву боевые танки западного образца, пока никто из партнеров ФРГ не примет такое решение, заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в интервью редакционной группе Funke.
«Мы не хотим со стороны Германии делать одиночных шагов и мы будем принимать решения по таким вопросам только по согласованию с партнерами. До сих пор ни одна другая страна не направила [Украине] боевые танки западного образца», — сказала Ламбрехт (цитата по ТАСС).
«РИА Новости» со ссылкой на газету Bild пишет, что большинство членов немецкого правительства поддерживает передачу Украине дополнительных вооружений, в том числе танков Leopard 1 и Leopard 2, боевых машин пехоты Marder и бронетранспортеров Fuchs. Отмечается, что США отправили МИД ФРГ послание, в котором говорится, что Вашингтон «приветствовал бы такие поставки».
В сентябре Ламбрехт заявила, что Германия достигла предела возможностей в вопросе поставок оружия Украине из запасов бундесвера (вооруженные силы ФРГ). По ее словам, страна передала Украине «невероятно много» оружия из запасов собственных вооруженных сил, и заверила, что ФРГ «не ослабит усилий» по поддержке Киева. Канцлер Олаф Шольц заявил о согласовании поставок реактивных систем залпового огня (РСЗО) на Украину с президентом США Джо Байденом.
26 августа канцлер Шольц сказал, что ФРГ не намерена поставлять оружие Украине для ударов по территории России, добавив, что этого принципа должны придерживаться и остальные страны.
Летом канцлер также отверг критику за медленные поставки оружия Киеву, а в середине июля украинская сторона рассказала о признаках износа у самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, полученных от Германии месяц назад, писало издание Der Spiegel.