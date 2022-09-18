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В Минобороны ФРГ заявили о нежелании отправлять Украине боевые танки

Ведомости

Германия не планирует поставлять Киеву боевые танки западного образца, пока никто из партнеров ФРГ не примет такое решение, заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в интервью редакционной группе Funke.

«Мы не хотим со стороны Германии делать одиночных шагов и мы будем принимать решения по таким вопросам только по согласованию с партнерами. До сих пор ни одна другая страна не направила [Украине] боевые танки западного образца», — сказала Ламбрехт (цитата по ТАСС).

«РИА Новости» со ссылкой на газету Bild пишет, что большинство членов немецкого правительства поддерживает передачу Украине дополнительных вооружений, в том числе танков Leopard 1 и Leopard 2, боевых машин пехоты Marder и бронетранспортеров Fuchs. Отмечается, что США отправили МИД ФРГ послание, в котором говорится, что Вашингтон «приветствовал бы такие поставки».

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В сентябре Ламбрехт заявила, что Германия достигла предела возможностей в вопросе поставок оружия Украине из запасов бундесвера (вооруженные силы ФРГ). По ее словам, страна передала Украине «невероятно много» оружия из запасов собственных вооруженных сил, и заверила, что ФРГ «не ослабит усилий» по поддержке Киева. Канцлер Олаф Шольц заявил о согласовании поставок реактивных систем залпового огня (РСЗО) на Украину с президентом США Джо Байденом.

26 августа канцлер Шольц сказал, что ФРГ не намерена поставлять оружие Украине для ударов по территории России, добавив, что этого принципа должны придерживаться и остальные страны.

Летом канцлер также отверг критику за медленные поставки оружия Киеву, а в середине июля украинская сторона рассказала о признаках износа у самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, полученных от Германии месяц назад, писало издание Der Spiegel.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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