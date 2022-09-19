Песков прокомментировал идею Кадырова об объявлении «самомобилизации»
Предложение об объявлении «самомобилизации» должно комментировать Министерство обороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Здесь это нужно, наверное, с точки зрения военных профессионалов оценивать, и, конечно, это должно комментировать Министерство обороны», — сказал представитель Кремля.
Кадыров ранее заявил, что российские губернаторы должны начать «самомобилизацию» в подконтрольных им регионах, чтобы помочь государству и российским войскам, участвующим в спецоперации на Украине. По мнению главы Чечни, каждый руководитель региона способен подготовить для участия в спецоперации не менее 1000 добровольцев, что в масштабах всей страны составит группировку в 85 000 военных – «почти армию».
16 сентября он сообщил, что чеченские батальоны «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» присоединились к союзным войскам в Донбассе. По его словам, военнослужащие готовы «катком проехаться по всем позициям врага», сметая на своем пути любую угрозу целостности России и «братского народа».
Мобилизация в России ни разу не проводилась. Она подразумевает не только призыв на военную службу, но и перевод экономики и органов власти «на работу в условиях военного времени». В случае объявления мобилизации все находящиеся в запасе россияне обязаны явиться на сборные пункты в сроки, прописанные в мобилизационном удостоверении.
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