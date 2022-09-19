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Песков прокомментировал идею Кадырова об объявлении «самомобилизации»

Ведомости

Предложение об объявлении «самомобилизации» должно комментировать Министерство обороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Здесь это нужно, наверное, с точки зрения военных профессионалов оценивать, и, конечно, это должно комментировать Министерство обороны», — сказал представитель Кремля.

Кадыров ранее заявил, что российские губернаторы должны начать «самомобилизацию» в подконтрольных им регионах, чтобы помочь государству и российским войскам, участвующим в спецоперации на Украине. По мнению главы Чечни, каждый руководитель региона способен подготовить для участия в спецоперации не менее 1000 добровольцев, что в масштабах всей страны составит группировку в 85 000 военных – «почти армию».

16 сентября он сообщил, что чеченские батальоны «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» присоединились к союзным войскам в Донбассе. По его словам, военнослужащие готовы «катком проехаться по всем позициям врага», сметая на своем пути любую угрозу целостности России и «братского народа».

Мобилизация в России ни разу не проводилась. Она подразумевает не только призыв на военную службу, но и перевод экономики и органов власти «на работу в условиях военного времени». В случае объявления мобилизации все находящиеся в запасе россияне обязаны явиться на сборные пункты в сроки, прописанные в мобилизационном удостоверении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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