ДНР сохранит свое название, если войдет в состав РФ

Кроме того, сегодня с аналогичной просьбой о референдуме обратился и общественный совет Херсонской области к главе пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Владимиру Сальдо. Позднее он сообщил об утвердительном решении по этому вопросу. Референдум о присоединении Херсонской области к России пройдет также с 23 по 27 сентября. Сегодня же с просьбой о проведении референдума о присоединении Запорожской области к России участники движения «Мы вместе с Россией» обратились сегодня к главе ВГА Запорожской области Евгению Балицкому. Позднее он объявил о референдуме в регионе тоже с 23 по 27 сентября.