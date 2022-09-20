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ДНР сохранит свое название, если войдет в состав РФ

Ведомости

Донецкая народная республика (ДНР) сохранит свое название, если в результате референдума станет субъектом России, заявил глава ДНР Денис Пушилин, передают «РИА Новости».

«Было бы неправильно что-то видоизменять и в названии, и в атрибутах», – сказал он.

Конституция ДНР в случае присоединения к России будет адаптирована к российскому законодательству, ее флаг, гимн и герб не изменятся, добавил Пушилин. Глава ДНР также сообщил, что вопрос на референдуме будет вынесен в формулировке «Поддерживаете ли вхождение ДНР в состав России на правах субъекта РФ?». 

Общественные палаты ЛНР и ДНР по отдельности обратились с просьбой организовать референдумы к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину накануне. После этого Пушилин предложил Пасечнику синхронизировать действия властей двух республик. Сегодня же были определены сроки проведения референдумов, жители регионов смогут проголосовать на этой неделе, с 23 по 27 сентября.

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Кроме того, сегодня с аналогичной просьбой о референдуме обратился и общественный совет Херсонской области к главе пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Владимиру Сальдо. Позднее он сообщил об утвердительном решении по этому вопросу. Референдум о присоединении Херсонской области к России пройдет также с 23 по 27 сентября. Сегодня же с просьбой о проведении референдума о присоединении Запорожской области к России участники движения «Мы вместе с Россией» обратились сегодня к главе ВГА Запорожской области Евгению Балицкому. Позднее он объявил о референдуме в регионе тоже с 23 по 27 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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