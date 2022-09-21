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В ЛНР утвердили порядок проведения референдума о присоединении к России

Ведомости

Центральная избирательная комиссия Луганской Народной Республики (ЦИК ЛНР) утвердила порядок проведения референдума по вопросу присоединении территории к России, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документ.

«Порядок подготовки и проведения референдума Луганской Народной Республики по вопросу вхождения в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации был принят ЦИК ЛНР», — сказано в заявлении.

Также было принято решение о формировании территориальных комиссий, об образовании участков референдума, а также о списке документов, удостоверяющих личность участника референдума. 

19 сентября общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о вхождении ЛНР в состав России. Позже с тем же требованием к главе ДНР Денису Пушилину обратилась общественная палата ДНР. После этого Пушилин предложил Пасечнику синхронизировать действия властей двух республик. 

Накануне были утверждены даты проведения референдумов на территориях ЛНР и ДНР. Они пройдут с 23 по 27 сентября. В эти же даты аналогичные референдумы также пройдут на территориях Херсонской и Запорожской областей. Ранее член пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов уточнил, что в регионе голосование пройдет только на подконтрольных территориях, в Запорожье же референдум не может быть проведен даже в дистанционном формате. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных