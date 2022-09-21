В ЛНР утвердили порядок проведения референдума о присоединении к России
Центральная избирательная комиссия Луганской Народной Республики (ЦИК ЛНР) утвердила порядок проведения референдума по вопросу присоединении территории к России, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документ.
«Порядок подготовки и проведения референдума Луганской Народной Республики по вопросу вхождения в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации был принят ЦИК ЛНР», — сказано в заявлении.
Также было принято решение о формировании территориальных комиссий, об образовании участков референдума, а также о списке документов, удостоверяющих личность участника референдума.
19 сентября общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о вхождении ЛНР в состав России. Позже с тем же требованием к главе ДНР Денису Пушилину обратилась общественная палата ДНР. После этого Пушилин предложил Пасечнику синхронизировать действия властей двух республик.
Накануне были утверждены даты проведения референдумов на территориях ЛНР и ДНР. Они пройдут с 23 по 27 сентября. В эти же даты аналогичные референдумы также пройдут на территориях Херсонской и Запорожской областей. Ранее член пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов уточнил, что в регионе голосование пройдет только на подконтрольных территориях, в Запорожье же референдум не может быть проведен даже в дистанционном формате.
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