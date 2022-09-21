В ЛНР утвердили порядок проведения референдума о присоединении к России

Накануне были утверждены даты проведения референдумов на территориях ЛНР и ДНР. Они пройдут с 23 по 27 сентября. В эти же даты аналогичные референдумы также пройдут на территориях Херсонской и Запорожской областей. Ранее член пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов уточнил, что в регионе голосование пройдет только на подконтрольных территориях, в Запорожье же референдум не может быть проведен даже в дистанционном формате.