Politico: Еврокомиссия готовит новые ограничения в отношении России
Еврокомиссия готовит новый пакет санкций в отношении России, сообщило европейское подразделение издания Politico со ссылкой на четырех дипломатов стран Евросоюза.
Консультации с представителями стран-членов ЕС начнутся в течение нескольких дней. Еврокомиссия планирует обсудить предложения с послами ЕС 23 сентября.
Дипломаты предполагают, что будет обсуждаться план по ограничению цен на российскую нефть, который уже обсуждается странами G7, из-за оказываемого давления со стороны США. Другими мерами могут стать персональные санкции, запрет на импорт российских алмазов и других предметов роскоши.
21 июля Евросоюз ввел седьмой пакет санкций против России. Под ограничения попали ряд чиновников, актеров и российских организаций. Всего в списке оказалось 57 человек, в числе которых мэр Москвы Сергей Собянин, актеры Владимир Машков и Сергей Безруков и др. Основным ограничением седьмого пакета стал запрет на прямой и косвенный импорт, а также покупку и передачу золота, если оно имеет российское происхождение и экспортировано из РФ. В начале июня страны ЕС ввели шестой пакет санкций, в который в том числе вошло эмбарго на морские поставки нефти из России.
В конце августа глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил в интервью изданию Die Welt, что страны Балтии предложили Еврокомиссии внести в восьмой пакет санкций ЕС против России меры в области торговли и энергетики. В МИД Эстонии уточнили, что новые ограничения также коснутся SWIFT. Кроме того, среди предложений — расширить список физических и юридических лиц, которые попадают под санкции ЕС. По словам Рейнсалу, страны Балтии хотят, чтобы восьмой пакет санкций был введен «как можно скорее».