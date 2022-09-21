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Politico: Еврокомиссия готовит новые ограничения в отношении России

Ведомости

Еврокомиссия готовит новый пакет санкций в отношении России, сообщило европейское подразделение издания Politico со ссылкой на четырех дипломатов стран Евросоюза.

Консультации с представителями стран-членов ЕС начнутся в течение нескольких дней. Еврокомиссия планирует обсудить предложения с послами ЕС 23 сентября.

Дипломаты предполагают, что будет обсуждаться план по ограничению цен на российскую нефть, который уже обсуждается странами G7, из-за оказываемого давления со стороны США. Другими мерами могут стать персональные санкции, запрет на импорт российских алмазов и других предметов роскоши.

21 июля Евросоюз ввел седьмой пакет санкций против России. Под ограничения попали ряд чиновников, актеров и российских организаций. Всего в списке оказалось 57 человек, в числе которых мэр Москвы Сергей Собянин, актеры Владимир Машков и Сергей Безруков и др. Основным ограничением седьмого пакета стал запрет на прямой и косвенный импорт, а также покупку и передачу золота, если оно имеет российское происхождение и экспортировано из РФ. В начале июня страны ЕС ввели шестой пакет санкций, в который в том числе вошло эмбарго на морские поставки нефти из России.

В конце августа глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил в интервью изданию Die Welt, что страны Балтии предложили Еврокомиссии внести в восьмой пакет санкций ЕС против России меры в области торговли и энергетики. В МИД Эстонии уточнили, что новые ограничения также коснутся SWIFT. Кроме того, среди предложений — расширить список физических и юридических лиц, которые попадают под санкции ЕС. По словам Рейнсалу, страны Балтии хотят, чтобы восьмой пакет санкций был введен «как можно скорее».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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