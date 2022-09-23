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В Минобороны сообщили о сбитых украинских МиГ-29 и двух Су-25

Ведомости

Российские летчики сбили за минувшие сутки украинский истребитель МиГ-29, а также два штурмовика Су-25 ВВС Украины в ДНР, Николаевской и Херсонской областях, сообщило Минобороны России в своей ежедневной сводке.

«Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбит в воздухе один украинский истребитель МиГ-29 в районе населенного пункта Новоселовка Николаевской области, а также два Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Весёлое Херсонской области и Камышевка Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении.

Российские средства ПВО за сутки сбили 19 украинских беспилотных аппаратов, добавили там. Всего с начала спецоперации на Украине российские силы уничтожили 298 самолетов, 155 вертолетов и более 2000 БПЛА, следует из статистики Минобороны.

В конце августа «РИА Новости» со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщили, что квалифицированный летный состав ВВС Украины фактически уничтожен. По его данным, потеря состава авиации объясняется тем, что для боевых задач задействованы бывшие курсанты Харьковского военного института воздушных сил Украины. Он добавил, что летчиков сбивают если не на первом, то уже на втором боевом вылете.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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