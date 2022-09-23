В Минобороны сообщили о сбитых украинских МиГ-29 и двух Су-25

В конце августа «РИА Новости» со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщили, что квалифицированный летный состав ВВС Украины фактически уничтожен. По его данным, потеря состава авиации объясняется тем, что для боевых задач задействованы бывшие курсанты Харьковского военного института воздушных сил Украины. Он добавил, что летчиков сбивают если не на первом, то уже на втором боевом вылете.