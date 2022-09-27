МИД Японии потребовал от России извинений за задержание консула

По словам Хаяси, Тацунори не совершал действий, нарушающих закон. В то же время российская сторона во время задержания дипломата «применила меры принуждения», добавил глава японского МИДа. Хаяси отметил, что консул уже освобожден. Позже генсек кабинета министров Хирокадзу Мацуно сообщил, что Тацунори уедет из России до 28 сентября.