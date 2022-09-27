МИД Японии потребовал от России извинений за задержание консула
МИД Японии вызвал посла России Михаила Галузина и выразил ему протест из-за задержания японского консула Мотоки Тацунори во Владивостоке. Кроме того, Япония требует от РФ официальных извинений из-за возникшей ситуации. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси.
«Действия российской стороны являются нарушением Венской конвенции, и это абсолютно неприемлемо», — сказал Хаяси (цитата по ТАСС). Он также призвал российскую сторону отнестись серьезно к требованиям Японии.
По словам Хаяси, Тацунори не совершал действий, нарушающих закон. В то же время российская сторона во время задержания дипломата «применила меры принуждения», добавил глава японского МИДа. Хаяси отметил, что консул уже освобожден. Позже генсек кабинета министров Хирокадзу Мацуно сообщил, что Тацунори уедет из России до 28 сентября.
Накануне ФСБ России сообщила, что задержала консула генконсульства Японии во Владивостоке, когда тот получал секретные сведения за вознаграждение. Речь шла о получении информации об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.
После этого Тацунори объявили персоной нон грата, а Японии выразили протест. Отмечалось, что консул будет выслан из России. Позже Тацунори вину признал. ФСБ опубликовала видео, на котором консул утвердительно отвечает на вопрос, осознает ли он, что нарушил российское законодательство.
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