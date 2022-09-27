В Госдуме предложили освободить семьи мобилизованных от пеней за неуплату ЖКХ
Депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» внесли поправки об освобождении мобилизованных и членов их семей от пеней за просроченные платежи по ЖКХ, сообщается на сайте ЕР.
«Норма будет включена в законопроект, облегчающий возврат средств людям старшего поколения, имеющим право на компенсацию взносов за капремонт», – говорится в сообщении.
Данный законопроект предполагает освобождение граждан старше 70 и 80 лет от самостоятельного сбора документов для получения компенсации, госорганы получат их в рамках межведомственного взаимодействия. Поправки внесли зампредседателя Госдумы Сергей Неверов, глава комитета по ЖКХ Сергей Пахомов и первый зампред комитета по ЖКХ Павел Качкаев.
На заседании 27 сентября Госдума, как сообщалось ранее, рассмотрит законопроект о сохранении рабочих мест за мобилизованными сотрудниками, а также за добровольцами, которые принимают участие в спецоперации. До этого вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что период прохождения военной службы учитывается в страховом стаже для назначения пенсии. Она добавила, что мобилизованные граждане также смогут выйти на пенсию досрочно.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Россияне, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, пообещал Путин. Всего мера затронет 300 000 человек.
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