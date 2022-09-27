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Минобороны: Россия не будет принудительно возвращать уехавших граждан в страну

Ведомости

В рамках частичной мобилизации Минобороны России не будет обращаться к госорганам других стран для принудительного возвращения российских граждан в страну, сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Минобороны России в рамках проведения частичной мобилизации никаких обращений к государственным органам Республики Казахстан, Грузии, других стран по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан в Россию не направляло, не разрабатывало и не планирует», – говорится в сообщении министерства.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начались в тот же день. После этого россияне стали массово искать способы покинуть страну. Так, на сайтах авиакомпаний и билетных агрегаторов закончились билеты на рейсы до безвизовых стран в ближайшие дни. Кроме того, очереди образовались на приграничных наземных КПП. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что информация об ажиотаже в аэропортах и на границе «преувеличена».  

МВД Казахстана сообщило, что после начала частичной мобилизации в РФ границу республики пересекли около 98 000 россиян. При этом покинули Казахстан 64 000 граждан РФ. В МВД также отметили, что некоторые россияне используют Казахстан в качестве транзитной зоны — около 40 000 граждан РФ выехали в другие страны, из них около 6000 — воздушным путем.

При этом вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Асет Турысов сообщил, что граждане России, приехавшие в Казахстан, подали за один день 13 000 заявлений о выдаче индивидуального идентификационного номера (ИИН) в центры обслуживания населения (ЦОН).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных