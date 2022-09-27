Минобороны: Россия не будет принудительно возвращать уехавших граждан в страну
В рамках частичной мобилизации Минобороны России не будет обращаться к госорганам других стран для принудительного возвращения российских граждан в страну, сообщается в Telegram-канале ведомства.
«Минобороны России в рамках проведения частичной мобилизации никаких обращений к государственным органам Республики Казахстан, Грузии, других стран по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан в Россию не направляло, не разрабатывало и не планирует», – говорится в сообщении министерства.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начались в тот же день. После этого россияне стали массово искать способы покинуть страну. Так, на сайтах авиакомпаний и билетных агрегаторов закончились билеты на рейсы до безвизовых стран в ближайшие дни. Кроме того, очереди образовались на приграничных наземных КПП. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что информация об ажиотаже в аэропортах и на границе «преувеличена».
МВД Казахстана сообщило, что после начала частичной мобилизации в РФ границу республики пересекли около 98 000 россиян. При этом покинули Казахстан 64 000 граждан РФ. В МВД также отметили, что некоторые россияне используют Казахстан в качестве транзитной зоны — около 40 000 граждан РФ выехали в другие страны, из них около 6000 — воздушным путем.
При этом вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Асет Турысов сообщил, что граждане России, приехавшие в Казахстан, подали за один день 13 000 заявлений о выдаче индивидуального идентификационного номера (ИИН) в центры обслуживания населения (ЦОН).