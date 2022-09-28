Politico узнало о планах Еврокомиссии снять санкции с российских удобрений

Как пишет издание, брифинг состоится в 15:30 мск. Отмечается, что ЕК в том числе предложит ввести потолок цен на российскую нефть. Издание The Wall Street Journal добавляет, что в ЕС также могут предложить ввести санкции в отношении новых российских чиновников.