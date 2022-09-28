Politico узнало о планах Еврокомиссии снять санкции с российских удобрений
28 сентября Еврокомиссия (ЕК) собирается предложить новые санкции против России, вместе с тем европейские власти собираются смягчить часть ограничительных мер, которая касается удобрений. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленных официальных лиц и дипломатов.
Как пишет издание, брифинг состоится в 15:30 мск. Отмечается, что ЕК в том числе предложит ввести потолок цен на российскую нефть. Издание The Wall Street Journal добавляет, что в ЕС также могут предложить ввести санкции в отношении новых российских чиновников.
Вместе с тем источники Politico утверждают, что в ЕС намерены снять ограничения на экспорт из РФ удобрений, цемента и др.
Ранее газета Financial Times писала, что новые ограничительные меры затронут сферу информационных технологий, кибербезопасности и программного обеспечения. Кроме того, по данным издания, европейские власти рассматривают возможность введения потолка цен на российскую нефть.
Агентство Bloomberg также отмечало, что в Евросоюзе (ЕС) ускорилось обсуждение установления предельной цены на нефть из России. Уточнялось, что решение может быть принято в течение нескольких недель.
ЕС решил ввести новые санкции против России из-за референдумов, которые прошли с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской области и части Запорожья. О планах разработать новые ограничительные меры сообщал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
В начале недели санкционный список в отношении России расширила Великобритания. В него попали 89 граждан РФ и 3 отечественные компании. Ограничения коснулись людей, которые отвечали за организацию референдумов, крупных бизнесменов, чей капитал в общей сложности составляет £6,3 млрд, а также АО «Гознак», Международного расчетного банка и «ИМА-консалтинга».
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