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Власти ЛНР сообщили, что республика может стать частью России в течение недели

Ведомости

Луганская народная республика (ЛНР) должна войти в состав Российской Федерации в течение недели, об этом сообщил глава представительства региона в Москве Родион Мирошник.

«Я думаю, что это в пределах недели должно произойти. Остальные параметры интеграции, они будут оговариваться уже в рамках принимаемых законов и принимаемых решений», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).

Накануне, 28 сентября, глава ЛНР Леонид Пасечник обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять республики в состав Российской Федерации на правах субъекта.

Согласно закону «О порядке принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта РФ», обращение к президенту является первым юридическим шагом в процессе принятия территорий. После этого Путин уведомляет об обращении Совет Федерации, Госдуму и правительство. В Госдуме должны быть подписаны международные договоры, которые позже будут утверждены Советом Федерации.

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27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подошло к концу пятидневное голосование по вопросу вхождения регионов в состав России. По итогам подсчетов 100% бюллетеней, в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.

Накануне к Путину обратились также главы Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий. Глава ДНР Денис Пушилин пока не выступил с аналогичной просьбой. Вместе с Пасечником он вчера прибыл в Москву.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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