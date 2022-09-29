Власти ЛНР сообщили, что республика может стать частью России в течение недели
Луганская народная республика (ЛНР) должна войти в состав Российской Федерации в течение недели, об этом сообщил глава представительства региона в Москве Родион Мирошник.
«Я думаю, что это в пределах недели должно произойти. Остальные параметры интеграции, они будут оговариваться уже в рамках принимаемых законов и принимаемых решений», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Накануне, 28 сентября, глава ЛНР Леонид Пасечник обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять республики в состав Российской Федерации на правах субъекта.
Согласно закону «О порядке принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта РФ», обращение к президенту является первым юридическим шагом в процессе принятия территорий. После этого Путин уведомляет об обращении Совет Федерации, Госдуму и правительство. В Госдуме должны быть подписаны международные договоры, которые позже будут утверждены Советом Федерации.
27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подошло к концу пятидневное голосование по вопросу вхождения регионов в состав России. По итогам подсчетов 100% бюллетеней, в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.
Накануне к Путину обратились также главы Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий. Глава ДНР Денис Пушилин пока не выступил с аналогичной просьбой. Вместе с Пасечником он вчера прибыл в Москву.
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