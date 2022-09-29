Власти ЛНР сообщили, что республика может стать частью России в течение недели

Согласно закону «О порядке принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта РФ», обращение к президенту является первым юридическим шагом в процессе принятия территорий. После этого Путин уведомляет об обращении Совет Федерации, Госдуму и правительство. В Госдуме должны быть подписаны международные договоры, которые позже будут утверждены Советом Федерации.