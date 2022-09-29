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Vijesti: в Черногории задержаны подозреваемые в сотрудничестве с Россией

Ведомости

Несколько граждан Черногории была задержаны в Подгорице по подозрению в сотрудничестве с российской разведкой, сообщило издание Vijesti со ссылкой на собственные источники.

Задержание проводило Агентство по национальной безопасности, ордер был выдан специальной прокуратурой страны. Предположительно, один из задержанных является сотрудником госадминистрации, который сотрудничал с российской стороной на протяжении 10 лет. Прошедшие мероприятия были частью международной операции и среди задержанных также есть и российские граждане, утверждает один из источников издания.

Обыски были проведены в нескольких местах в Подгорице и его пригороде, были изъяты «предметы, представляющие интерес для следствия». Представитель прокуратуры, специальный прокурор Вукас Радонич подтвердил изданию, что по распоряжению Высокого суда полиция действительно провела обыски в квартирах и других помещениях нескольких граждан «в связи с подозрением в совершении преступных действий, создании преступной организации и шпионаже».

«На данный момент никто не был лишен свободы», — сказал Радонич.

После начала специальной военной операции на Украине Федеральная служба безопасности (ФСБ) России также регулярно отчитывается о задержании подозреваемых в госизмене. В частности, 13 сентября в Подмосковье был задержан директор по качеству авиационного завода, у которого был доступ к технической документации с грифом «совершенно секретно». Он передавал на Украину фотографии фрагментов чертежей деталей боевой авиационной техники. Снимки сотрудник завода делал на мобильный телефон, уточнили в ФСБ. 14 сентября был арестован житель Владивостока – по данным службы, задержанный работал в интересах военной разведки Украины. В частности, он снимал объекты критической и военной инфраструктуры Приморья и передавал их украинской стороне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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