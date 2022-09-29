Vijesti: в Черногории задержаны подозреваемые в сотрудничестве с Россией

После начала специальной военной операции на Украине Федеральная служба безопасности (ФСБ) России также регулярно отчитывается о задержании подозреваемых в госизмене. В частности, 13 сентября в Подмосковье был задержан директор по качеству авиационного завода, у которого был доступ к технической документации с грифом «совершенно секретно». Он передавал на Украину фотографии фрагментов чертежей деталей боевой авиационной техники. Снимки сотрудник завода делал на мобильный телефон, уточнили в ФСБ. 14 сентября был арестован житель Владивостока – по данным службы, задержанный работал в интересах военной разведки Украины. В частности, он снимал объекты критической и военной инфраструктуры Приморья и передавал их украинской стороне.