Посол России в Токио выразил протест Японии из-за высылки дипломата

«Последний совершил очевидные противозаконные действия и был задержан российскими правоохранительными органами с поличным при попытке получить конфиденциальную информацию в обмен на денежное вознаграждение. Российский же дипломат никаких входящих в противоречие с его статусом действий не совершал», — отметили в пресс-службе.