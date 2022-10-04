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Посол России в Токио выразил протест Японии из-за высылки дипломата

Ведомости

Посол России в Токио Михаил Галузин выразил японской стороне протест из-за объявления персоной нон грата консула российского генконсульства в Саппоро (префектура Хоккайдо), следует из сообщения дипмиссии в Telegram-канале.

В сообщении говорится, что Галузин указал на «беспочвенность» проведения японской стороной параллелей между данным шагом и недавней высылкой из России консула Генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори.

«Последний совершил очевидные противозаконные действия и был задержан российскими правоохранительными органами с поличным при попытке получить конфиденциальную информацию в обмен на денежное вознаграждение. Российский же дипломат никаких входящих в противоречие с его статусом действий не совершал», — отметили в пресс-службе.

26 сентября ФСБ России сообщила, что задержала консула генконсульства Японии во Владивостоке, когда тот получал секретные сведения за вознаграждение. Речь шла о получении информации об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.

После этого Тацунори объявили персоной нон грата, а Японии выразили протест. Отмечалось, что консул будет выслан из России. Позже Тацунори вину признал. ФСБ опубликовала видео, на котором дипломат утвердительно отвечает на вопрос, осознает ли он, что нарушил российское законодательство.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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