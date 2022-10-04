Япония решила выслать российского дипломата
Власти Японии решили выслать сотрудника генконсульства РФ в Саппоро в ответ на задержание и объявление персоной нон грата японского дипломата из генконсульства во Владивостоке. Об этом пишет агентство Kyodo со ссылкой на главу МИД Японии Ёсимаса Хаяси.
Отмечается, что российский дипломат был объявлен персоной нон грата. Его обязали покинуть Японию до 10 октября.
26 сентября ФСБ России сообщила, что задержала консула генконсульства Японии во Владивостоке, когда тот получал секретные сведения за вознаграждение. Речь шла о получении информации об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.
После этого Тацунори объявили персоной нон грата, а Японии выразили протест. Отмечалось, что консул будет выслан из России. Позже Тацунори вину признал. ФСБ опубликовала видео, на котором дипломат утвердительно отвечает на вопрос, осознает ли он, что нарушил российское законодательство.
В ответ на действия российских властей МИД Японии вызвал посла РФ в Токио Михаила Галузина и выразил ему протест. По словам Хаяси, Тацунори не совершал действий, нарушающих закон. В то же время российская сторона во время задержания дипломата «применила меры принуждения», добавил глава японского МИДа. Сообщалось, что Тацунори покинет Россию до 28 сентября.
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