Япония решила выслать российского дипломата

В ответ на действия российских властей МИД Японии вызвал посла РФ в Токио Михаила Галузина и выразил ему протест. По словам Хаяси, Тацунори не совершал действий, нарушающих закон. В то же время российская сторона во время задержания дипломата «применила меры принуждения», добавил глава японского МИДа. Сообщалось, что Тацунори покинет Россию до 28 сентября.