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Путин в день рождения Кадырова присвоил ему звание генерал-полковника

Ведомости

Президент России Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову звание генерал-полковника, об этом глава республики сообщил в своем Telegram-канале.

«Хочу поделиться с вами еще одной приятной новостью. Президент России присвоил мне звание генерал-полковника. Указ вышел за номером 709. Владимир Владимирович лично сообщил мне об этом и поздравил меня», — сказал он. 

Кадыров также поблагодарил Путина за оказанное ему доверие, пообещал оправдать его и как можно скорее завершить спецоперацию на Украине. Он отметил, что российские войска «ведут успешные наступательные действия в ДНР и Херсонской области». 

Сегодня глава Чечни празднует день рождения. Ему исполнилось 46 лет.

Ранее в Кремле отметили большой вклад Кадырова и всего народа Чеченской Республики в проведение спецоперации. Помимо этого 3 октября врио главы ДНР Денис Пушилин наградил Кадырова звездой Героя ДНР «за искреннее участие и деятельную поддержку Донбасса».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных