Путин в день рождения Кадырова присвоил ему звание генерал-полковника
Президент России Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову звание генерал-полковника, об этом глава республики сообщил в своем Telegram-канале.
«Хочу поделиться с вами еще одной приятной новостью. Президент России присвоил мне звание генерал-полковника. Указ вышел за номером 709. Владимир Владимирович лично сообщил мне об этом и поздравил меня», — сказал он.
Кадыров также поблагодарил Путина за оказанное ему доверие, пообещал оправдать его и как можно скорее завершить спецоперацию на Украине. Он отметил, что российские войска «ведут успешные наступательные действия в ДНР и Херсонской области».
Сегодня глава Чечни празднует день рождения. Ему исполнилось 46 лет.
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