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В Госдуме сообщили, что подготовка мобилизованных займет не менее двух месяцев

Ведомости

Подготовка мобилизованных россиян и создание новых частей из них займет минимум два месяца. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев в эфире «Соловьев Live».

«С учетом формирования и перемещения пройдет не менее двух месяцев, и к этому надо быть готовыми», — сказал депутат. 

Гурулев подчеркнул, что в этот период российская сторона должна удержать линию обороны «в любом варианте» и постараться нанести украинским войскам «максимальный урон». По его мнению, следует наносить удары по логистическим и промышленным объектам противника. 

Ранее сегодня Гурулев также сообщил, что председатели комитетов Госдумы по обороне и безопасности и противодействию коррупции Андрей Картаполов и Василий Пискарев обратились к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой разобраться в снабжении мобилизованных. Гурулев подчеркнул, что средства на обеспечение тыла были выделены, однако с получением имущества у призванных возникли проблемы. «Внимание, вопрос: где?» — сказал депутат. 

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. В Минобороны пояснили, что призыв затронет россиян, которые состоят в запасе, — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. Подчеркивалось, что военнослужащие пройдут подготовку перед отправкой в зону боевых действий.

Всего планируется мобилизовать 300 000 человек. 4 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о прибытии в войска более 200 000 мобилизованных. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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