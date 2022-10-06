В Госдуме сообщили, что подготовка мобилизованных займет не менее двух месяцев
Подготовка мобилизованных россиян и создание новых частей из них займет минимум два месяца. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев в эфире «Соловьев Live».
«С учетом формирования и перемещения пройдет не менее двух месяцев, и к этому надо быть готовыми», — сказал депутат.
Гурулев подчеркнул, что в этот период российская сторона должна удержать линию обороны «в любом варианте» и постараться нанести украинским войскам «максимальный урон». По его мнению, следует наносить удары по логистическим и промышленным объектам противника.
Ранее сегодня Гурулев также сообщил, что председатели комитетов Госдумы по обороне и безопасности и противодействию коррупции Андрей Картаполов и Василий Пискарев обратились к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой разобраться в снабжении мобилизованных. Гурулев подчеркнул, что средства на обеспечение тыла были выделены, однако с получением имущества у призванных возникли проблемы. «Внимание, вопрос: где?» — сказал депутат.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. В Минобороны пояснили, что призыв затронет россиян, которые состоят в запасе, — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. Подчеркивалось, что военнослужащие пройдут подготовку перед отправкой в зону боевых действий.
Всего планируется мобилизовать 300 000 человек. 4 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о прибытии в войска более 200 000 мобилизованных.
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