В Госдуме сообщили, что подготовка мобилизованных займет не менее двух месяцев

Ранее сегодня Гурулев также сообщил, что председатели комитетов Госдумы по обороне и безопасности и противодействию коррупции Андрей Картаполов и Василий Пискарев обратились к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой разобраться в снабжении мобилизованных. Гурулев подчеркнул, что средства на обеспечение тыла были выделены, однако с получением имущества у призванных возникли проблемы. «Внимание, вопрос: где?» — сказал депутат.