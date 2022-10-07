В ДНР сообщили об освобождении двух населенных пунктов
Группировка войск Донецкой и Луганской народных республик при поддержке Вооруженных сил РФ освободили села Отрадовку и Веселую Долину на территории ДНР, сообщил штаб теробороны республики.
«По состоянию на 7 октября 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Отрадовку, Веселую Долину и Зайцево», – говорится в сообщении штаба в Telegram.
Об освобождении Зайцево Минобороны сообщило вчера. Представитель оборонного ведомства тогда также отметил, что российские военные остановили попытку прорыва ВСУ на Андреево-Криворожском направлении. Украинские военные предпринимали попытки прорвать оборону войск в направлении населенных пунктов Дудчаны, Суханово, Садок, Брускинское, но на всех направлениях они были отброшены от линии обороны российских войск, добавили там.
1 октября Минобороны РФ признало потерю Красного Лимана в ДНР. В ведомстве сообщили, что в связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из города на более выгодные рубежи. На следующий день Вооруженные силы РФ нанесли авиационные удары по подразделениям украинских военных. В результате противник потерял более 200 человек.
30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ. Накануне был опубликован обновленный текст Конституции России с новыми регионами.
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