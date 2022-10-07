В ДНР сообщили об освобождении двух населенных пунктов

1 октября Минобороны РФ признало потерю Красного Лимана в ДНР. В ведомстве сообщили, что в связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из города на более выгодные рубежи. На следующий день Вооруженные силы РФ нанесли авиационные удары по подразделениям украинских военных. В результате противник потерял более 200 человек.