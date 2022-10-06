Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Зайцево в ДНР
Союзные силы освободили населенный пункт Зайцево в Донецкой народной республике (ДНР), уничтожив более 120 военнослужащих двух украинских бригад, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На Артемовском направлении в результате наступательных действий союзных сил освобожден населенный пункт Зайцево Донецкой народной республики. Уничтожено более 120 военнослужащих 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также три боевые машины пехоты», - сообщил Конашенков.
Представитель оборонного ведомства также отметил, что российские военные остановили попытку прорыва ВСУ на Андреево-Криворожском направлении. Украинские военные предпринимал попытки прорвать оборону войск в направлении населенных пунктов Дудчаны, Суханово, Садок, Брускинское, но на всех направлениях они были отброшены от линии обороны российских войск, заключил Конашенков.
1 октября Минобороны РФ признало потерю Красного Лимана. В ведомстве сообщили, что в связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из города на более выгодные рубежи. На следующий день Вооруженные силы РФ нанесли авиационные удары по подразделениям украинских военных. В результате противник потерял более 200 человек.
После этого военные подверглись критике со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. Он раскритиковал действия, в частности, командующего Центральным военным округом генерала-полковника Александра Лапина. Кадырова вскоре поддержал и основатель ЧВК «Вагнер» и владелец группы «Конкорд» Евгений Пригожин.
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