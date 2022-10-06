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Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Зайцево в ДНР

Ведомости

Союзные силы освободили населенный пункт Зайцево в Донецкой народной республике (ДНР), уничтожив более 120 военнослужащих двух украинских бригад, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На Артемовском направлении в результате наступательных действий союзных сил освобожден населенный пункт Зайцево Донецкой народной республики. Уничтожено более 120 военнослужащих 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также три боевые машины пехоты», - сообщил Конашенков.

Представитель оборонного ведомства также отметил, что российские военные остановили попытку прорыва ВСУ на Андреево-Криворожском направлении. Украинские военные предпринимал попытки прорвать оборону войск в направлении населенных пунктов Дудчаны, Суханово, Садок, Брускинское, но на всех направлениях они были отброшены от линии обороны российских войск, заключил Конашенков.

1 октября Минобороны РФ признало потерю Красного Лимана. В ведомстве сообщили, что в связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из города на более выгодные рубежи. На следующий день Вооруженные силы РФ нанесли авиационные удары по подразделениям украинских военных. В результате противник потерял более 200 человек.

После этого военные подверглись критике со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. Он раскритиковал действия, в частности, командующего Центральным военным округом генерала-полковника Александра Лапина. Кадырова вскоре поддержал и основатель ЧВК «Вагнер» и владелец группы «Конкорд» Евгений Пригожин. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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