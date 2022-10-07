Пушилин заявил о прибытии подкреплений на Краснолиманское направление
Ситуация на Краснолиманском направлении остается тяжелой, однако на фоне подхода подкреплений и мотивированности военных «есть все шансы» начать освобождение территорий накопленными силами, заявил врио Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Подходит подкрепление. Нельзя сказать, что ситуация уже легкая, решена, она остается тяжелой, но с учетом мотивированности и понимания важности этого участка есть все шансы скопить силы и с новыми резервами начать освобождение территорий», – приводит его слова «РИА Новости».
Линия фронта, по словам главы ДНР, выстраивается в районе Кременной, для это ВСУ перебросили сюда резервы с Артемовского направления, что позволило российским силам продавить ослабевшие в том месте украинские позиции.
Ранее российские силы освободили села Отрадовку и Веселую Долину на территории ДНР, а накануне – село Зайцево. В Минобороны также заявили о неудачной попытке прорыва ВСУ на Андреево-Криворожском направлении. Украинские военные предпринимали попытки прорвать оборону войск в направлении населенных пунктов Дудчаны, Суханово, Садок, Брускинское, но на всех направлениях они были отброшены от линии обороны российских войск, добавили там.
1 октября Минобороны РФ признало потерю Красного Лимана в ДНР. В ведомстве сообщили, что в связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из города на более выгодные рубежи. На следующий день Вооруженные силы РФ нанесли авиационные удары по подразделениям украинских военных. В результате противник потерял более 200 человек.
30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ. Накануне был опубликован обновленный текст Конституции России с новыми регионами.
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