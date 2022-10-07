Пушилин заявил о прибытии подкреплений на Краснолиманское направление

Ранее российские силы освободили села Отрадовку и Веселую Долину на территории ДНР, а накануне – село Зайцево. В Минобороны также заявили о неудачной попытке прорыва ВСУ на Андреево-Криворожском направлении. Украинские военные предпринимали попытки прорвать оборону войск в направлении населенных пунктов Дудчаны, Суханово, Садок, Брускинское, но на всех направлениях они были отброшены от линии обороны российских войск, добавили там.