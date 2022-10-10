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Глава Крыма заявил об изменениях подходов к проведению спецоперации

Ведомости

Подходы к проведению российской спецоперации на Украине изменились, нанесение ударов по украинской инфраструктуре позволит скорее ее завершить, заявил губернатор Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«С самого утра хорошие новости: подходы к проведению специальной военной операции изменены. Говорил с первого дня СВО, что если бы такие действия по уничтожению инфраструктуры врага предпринимались каждый день, то мы бы уже в мае все закончили и киевский режим был бы разгромлен», – написал он.

Аксенов также выразил надежду, что темпы операции сбавляться более не будут.

Сегодня утром начались обстрелы Киева и других городов Украины. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ударивших по Киеву ракет упала на улице Владимирской, где расположен офис СБУ, неподалеку находится офис президента Украины. Позже он рассказал, что в результате ракетных ударов по Киеву погибли пять мирных жителей, ранения получили 12 человек. Весь киевский метрополитен приостановил работу, станции используются как убежища. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о попаданиях в критическую инфраструктуру города.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил об угрозе объектам критической инфраструктуры на всей территории страны и призвал людей оставаться в укрытиях.

Прилеты были зафиксированы и в других городах, в том числе в Днепре, Львове и Тернополе, об этом сообщили мэры городов в своих Telegram-каналах. В СМИ писали, что в некоторых районах Тернополя и Львова в результате ракетных ударов жители остались без электричества. По словам мэра Львова Андрея Садового, после ракетных ударов ТЭЦ приостановила работу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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