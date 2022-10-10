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«Укржелдорога» сообщила о повреждении контактной сети

Ведомости

Украинский оператор железнодорожных перевозок «Укржелдорога» предупредил о возможной задержке поездов из-за повреждения контактной сети. Об этом компания написала в своем Telegram-канале.

«Укржелдорога» предупреждает о возможности задержки поездов западного направления в связи с повреждением контактной сети», — говорится в сообщении. Оператор отметил, что резервные тепловозы уже готовы, чтобы восстановить движение.

Позже в «Укржелдороге» уточнили, что задержки фиксируются в расписании пригородных поездов во Львовской и Харьковской областях, а также в Конотопском районе из-за обесточивания контактной сети.

Кроме того, по данным «Укржелдороги», взрывной волной были выбиты окна здания киевского центрального вокзала. Оператор уточнил, что повреждения не повлияли на работу вокзала.

Обстрелы Киева и других городов Украины начались сегодня утром. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ударивших по Киеву ракет упала на улице Владимирской, где расположен офис СБУ, неподалеку находится офис Зеленского. Позже он рассказал, что в результате ракетных ударов по Киеву погибли пять мирных жителей, ранения получили 12 человек. Весь киевский метрополитен приостановил работу, станции используются как убежища.

Также удары были зафиксированы в Днепре, Львове и Тернополе, об этом сообщили мэры городов в своих Telegram-каналах. СМИ отмечали, что некоторые районы Тернополя и Львова остались без электричества. Также мэр Львова Андрей Садовой рассказал, что работу приостановила ТЭЦ. Полностью без света и воды также остался Харьков.

Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что под угрозой находятся объекты критической инфраструктуры на всей территории Украины. По его словам, энергообъекты являются «мишенями» для ракет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных