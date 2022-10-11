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Новая Зеландия расширила санкции против России

Ведомости

Новая Зеландия расширила список санкций против России. Ограничения затронули 51 бизнесмена и 24 человек, которые связаны с присоединением новых территорий к РФ, и две российские компании, следует из обновленного списка, опубликованного на сайте МИДа страны.

Новые санкции против физлиц и компаний вступают в силу 12 октября. Под ограничения попали председатель правления «Газпромбанка» Андрей Акимов, председатель «Внешэкономбанка» Сергей Горьков, а также бывший президент и гендиректор «Лукойла» Вагит Алекперов, который покинул свои посты в апреле 2022 г. из-за наложенных на него санкций Великобритании и Австралии.

Кроме того, санкции коснулись гендиректора компании «Рособоронэкспорт» (принадлежит «Ростеху») Александра Михеева, председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона, основателя и экс-председателя совета директоров «Русагро» Вадима Мошковича, а также президента «Норникеля» Владимира Потанина.

Под санкциями оказался и председатель совета директоров Evraz Group Александр Абрамов. В МИД Новой Зеландии отметили, что у бизнесмена «есть связи» со страной. Ему и членам его семьи запрещены поездки в Новую Зеландию, при этом активы Абрамова не заморозили. Также ограничения наложили в отношении ряда чиновников Херсонской и Запорожской областей.

Среди компаний, оказавшихся под санкциями, — АО «Гознак» и PR-агентство «ИМА-Консалтинг». Ранее против них ввели ограничения страны ЕС и Великобритания.

В прошлый раз Новая Зеландия расширила список санкций против РФ в конце августа. Тогда они были направлены против политических и военных деятелей в администрациях ДНР и ЛНР и затронули 48 должностных лиц, а также одно юридическое лицо.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных