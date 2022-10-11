Новая Зеландия расширила санкции против России

Под санкциями оказался и председатель совета директоров Evraz Group Александр Абрамов. В МИД Новой Зеландии отметили, что у бизнесмена «есть связи» со страной. Ему и членам его семьи запрещены поездки в Новую Зеландию, при этом активы Абрамова не заморозили. Также ограничения наложили в отношении ряда чиновников Херсонской и Запорожской областей.