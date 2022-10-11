Кадыров заявил о «безвозвратно упущенном» Киевом шансе на перемирие

Когда российский президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении к России, украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, в соответствии с которым Украина не будет вести переговоры с нынешним руководством России, а также подаст в ускоренном порядке заявку на вступление в НАТО. Об отказе от переговоров украинская сторона заявляла и раньше.