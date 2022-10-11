Кадыров заявил о «безвозвратно упущенном» Киевом шансе на перемирие
Политическое руководство Украины своими действиями безвозвратно упустило шанс на какое-либо перемирие с Россией, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«То, что происходит сегодня, возмездие за хладнокровно убитых и искалеченных детей, женщин, стариков. Шанс на какое-либо перемирие безвозвратно упущен стараниями безвольного (президента Украины Владимира) Зеленского и его осатанелой шайки», – написал он в своем Telegram-канале.
По мнению Кадырова, мировое сообщество, игнорировавшее на протяжении восьми лет «чудовищный гнет», под которым находились жители Донбасса, решило облачиться в «мантию пацифистов и судей» после ударов России по украинской инфраструктуре накануне.
С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Украина вышла из переговоров.
После этого российские власти неоднократно обвиняли западные страны в попытках затянуть конфликт на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что, накачивая Украину оружием, западные страны не дают ей делать конструктивные шаги и не позволяют вести переговоры с Россией.
Когда российский президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении к России, украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, в соответствии с которым Украина не будет вести переговоры с нынешним руководством России, а также подаст в ускоренном порядке заявку на вступление в НАТО. Об отказе от переговоров украинская сторона заявляла и раньше.
Позднее представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби решение конфликта между Россией и Украиной нужно искать дипломатическим путем, и добавил, что США не видят с российской стороны серьезных намерений вести переговоры. В российском МИДе сочли подобные призывы лицемерием и «плохо маскируемой попыткой продлить конфликт».
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