Накануне Рогов заявлял о возможности в скором времени взять под контроль части Запорожской области, которая в настоящая время занята вооруженными силами Украины (ВСУ). В то же время власти сообщали о подготовке ВСУ наступления. По словам Рогова, к линии фронта стягивают войска, также снимаются пропагандистские ролики о необходимости «освобождения» региона. Он предположил, что наступление начнется в течение 2-3 недель.