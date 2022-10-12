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В Мелитополе произошел взрыв

Ведомости

У центрального рынка в Мелитополе Запорожской области сработало самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-гражданскую администрацию (ВГА) города.

Взрыв произошел у главного входа на рынок около 6.20. «Сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами», — сообщили в ВГА.

Власти города отметили, что обошлось без жертв и пострадавших, разрушений также нет. Уточняется, что осколки задели одну торговую точку. В администрации заявили, что мощность заряда была малой, а сам инцидент охарактеризовали как акт запугивания мирных жителей.

В ВГА подчеркнули, что в городе усилена работа силовых структур. По словам властей, у Киева нет сил на «серьезные преступления».

До этого взрывы в Мелитополе фиксировали 28 сентября, об этом рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Тогда на юге города произошли восемь громких взрывов.

Накануне Рогов заявлял о возможности в скором времени взять под контроль части Запорожской области, которая в настоящая время занята вооруженными силами Украины (ВСУ). В то же время власти сообщали о подготовке ВСУ наступления. По словам Рогова, к линии фронта стягивают войска, также снимаются пропагандистские ролики о необходимости «освобождения» региона. Он предположил, что наступление начнется в течение 2-3 недель.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В июне власти Запорожья отмечали, что под контроль взято 80% области.

В конце сентября в четырех регионах прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к РФ. 5 октября Путин подписал федеральные законы о принятии новых субъектов в состав РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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