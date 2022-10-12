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Песков: Маск не советовался с Путиным о публикации про конфликт на Украине

Ведомости

Американский бизнесмен и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск не советовался с президентом России Владимиром Путиным перед публикацией своего плана по урегулированию конфликта на Украине, об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, это неправда», — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее Маск предложил условия мирного урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, Крым должен навсегда остаться в составе России, а на новых территориях — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — следует провести новые референдумы под эгидой ООН, результаты которых определят их дальнейшую судьбу. Позже он заявил, что несмотря на то что большая часть регионов Украины хотела бы остаться в ее составе, жители некоторых восточноукраинских территорий «предпочитают» быть с Россией.

В Кремле отреагировали на слова Маска позитивно. В то же время Песков отметил, что проведение повторных референдумов под эгидой ООН на новых территориях невозможно, поскольку «жители уже высказали свое мнение и здесь ничего другого быть не может».

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Власти Украины и местные СМИ обрушились на бизнесмена с критикой. В частности, украинское СМИ Kyiv Post написало в своем Twitter: «Ситуация с Маском явно выходит из-под контроля, и, похоже, гордость и тщеславие играют чудовищную роль в его попытках изображать из себя эксперта по Украине». Помимо этого, издание Vice сообщило о том, что перед тем как предложить в Twitter свое видение мирного урегулирования конфликта на Украине, Маск якобы обсудил этот вопрос напрямую с Путиным. Бизнесмен эту информацию также опроверг, отметив, что он общался с российским лидером единственный раз 18 месяцев назад.

30 сентября Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Он также призвал киевские власти прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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