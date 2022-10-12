Песков: Маск не советовался с Путиным о публикации про конфликт на Украине

Власти Украины и местные СМИ обрушились на бизнесмена с критикой. В частности, украинское СМИ Kyiv Post написало в своем Twitter: «Ситуация с Маском явно выходит из-под контроля, и, похоже, гордость и тщеславие играют чудовищную роль в его попытках изображать из себя эксперта по Украине». Помимо этого, издание Vice сообщило о том, что перед тем как предложить в Twitter свое видение мирного урегулирования конфликта на Украине, Маск якобы обсудил этот вопрос напрямую с Путиным. Бизнесмен эту информацию также опроверг, отметив, что он общался с российским лидером единственный раз 18 месяцев назад.