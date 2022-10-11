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Маск опроверг слухи о разговоре с Путиным перед публикацией плана по Украине

Ведомости

Американский миллиардер Илон Маск опроверг в своем Twitter информацию о том, что он якобы обсуждал с президентом России Владимиром Путиным украинский кризис перед публикацией твита с планом по его урегулированию.

«Нет. Я разговаривал с Путиным только один раз, и это было около 18 месяцев назад. Темой разговора был космос», – написал он.

Ранее издание Vice сообщило о том, что, перед тем как предложить в Twitter свое видение мирного урегулирования конфликта на Украине, Маск якобы обсудил этот вопрос напрямую с Путиным.

В начале октября Маск опубликовал свой вариант урегулирования украинского кризиса. Крым, по его мнению, должен навсегда остаться в составе России, а на новых территориях — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — следует провести новые референдумы под эгидой ООН, результаты которых определят их дальнейшую судьбу. 

Позже он заявил, что, несмотря на то что большая часть регионов Украины хотела бы остаться в ее составе, жители ряда восточноукраинских территорий предпочитают быть с Россией. Предприниматель также призвал к поддержке воли жителей «любого конфликтного региона».

В Кремле отреагировали на слова Маска позитивно. В то же время Песков отметил, что проведение повторных референдумов под эгидой ООН на новых территориях невозможно, поскольку «жители уже высказали свое мнение и здесь ничего другого быть не может».

Власти Украины и местные СМИ обрушились на миллиардера с критикой. В частности, бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник использовал нецензурную лексику, чтобы обругать Маска. Последний также пожаловался на то, что его аккаунт подвергся массированной атаке ботов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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