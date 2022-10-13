Макрон счел переговоры России и Украины важными для двух стран
Переговорное решение конфликта на Украине в интересах Москвы и Киева, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала France 2.
«Вернуться к столу и вести переговоры будет в интересах Украины и России. Это не Франции решать вопрос о переговорах, а украинцам», — отметил президент.
По его словам, предстоящая зима пройдет в условиях продолжающегося конфликта. При этом Европа намерена создать необходимые условия для переговоров с Россией. Макрон также уточнил, что начало нового переговорного процесса не будет означать отказа от территориальной целостности Украины.
4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин.
С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили. По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, Украина фактически вышла из переговоров.
После этого российские власти неоднократно обвиняли западные страны в попытках затянуть конфликт на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что, накачивая Украину оружием, западные страны не дают ей делать конструктивные шаги и не позволяют вести переговоры с Россией.
Вопрос продолжения переговорного процесса по урегулированию украинского кризиса будет обсуждаться на встрече лидеров России и Турции Владимира Путина и Рейджепа Тайипа Эрдогана, которая состоится сегодня.
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