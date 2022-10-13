Макрон счел переговоры России и Украины важными для двух стран

С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили. По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, Украина фактически вышла из переговоров.