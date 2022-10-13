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Политика

Макрон счел переговоры России и Украины важными для двух стран

Ведомости

Переговорное решение конфликта на Украине в интересах Москвы и Киева, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала France 2.

«Вернуться к столу и вести переговоры будет в интересах Украины и России. Это не Франции решать вопрос о переговорах, а украинцам», — отметил президент.

По его словам, предстоящая зима пройдет в условиях продолжающегося конфликта. При этом Европа намерена создать необходимые условия для переговоров с Россией. Макрон также уточнил, что начало нового переговорного процесса не будет означать отказа от территориальной целостности Украины.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин.

С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили. По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, Украина фактически вышла из переговоров.

После этого российские власти неоднократно обвиняли западные страны в попытках затянуть конфликт на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что, накачивая Украину оружием, западные страны не дают ей делать конструктивные шаги и не позволяют вести переговоры с Россией.

Вопрос продолжения переговорного процесса по урегулированию украинского кризиса будет обсуждаться на встрече лидеров России и Турции Владимира Путина и Рейджепа Тайипа Эрдогана, которая состоится сегодня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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