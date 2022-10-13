Газета
Политика

Польские техслужбы начали ремонт поврежденного участка «Дружбы»

Ведомости

Технические службы Польши начали ремонт поврежденного участка нефтепровода «Дружба», следует из сообщения оператора польского участка трубы компании PERN.

«Технические службы PERN уже приступили к ремонту участка трубопровода, по которому сырая нефть поступает к немецким потребителям. Задача – как можно быстрее восстановить работу магистральной линии и полностью возобновить перекачку сырья», — говорится в сообщении.

Оператор отметил, что ночью были проведены работы по очистке трубопровода от оставшегося в нем масла для безопасного устранения дефектов. На территории постоянно присутствуют службы, связанные с охраной окружающей среды и мелиорацией земель, подчеркнули в пресс-службе.

12 октября польский оператор трубопровода «Дружба» PERN сообщил об утечке на одной из двух ниток «Дружбы», по которой нефть поставляется в Польшу, Германию и Прибалтику. При этом вторая, «южная», линия нефтепровода, по которой поставки идут в Венгрию, Чехию и Словакию, работает нормально. Причины произошедшего устанавливаются.

По словам вице-премьера России Александра Новака, утечка произошла из-за технологической неисправности, которая «вроде» была устранена. Польский глава энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер назвал причиной утечки случайное повреждение, оснований считать случившееся саботажем нет.

В пресс-службе оператора трубопровода PERN ранее сегодня сообщили, что технические службы не обнаружили признаков вмешательства третьих лиц, из-за которого могла бы произойти утечка на польскому участке нефтепровода. Вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов в свою очередь добавил, что компания сохраняет плановые объемы прокачки нефти по трубопроводу по территории Польши.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных