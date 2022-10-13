Польские техслужбы начали ремонт поврежденного участка «Дружбы»
Технические службы Польши начали ремонт поврежденного участка нефтепровода «Дружба», следует из сообщения оператора польского участка трубы компании PERN.
«Технические службы PERN уже приступили к ремонту участка трубопровода, по которому сырая нефть поступает к немецким потребителям. Задача – как можно быстрее восстановить работу магистральной линии и полностью возобновить перекачку сырья», — говорится в сообщении.
Оператор отметил, что ночью были проведены работы по очистке трубопровода от оставшегося в нем масла для безопасного устранения дефектов. На территории постоянно присутствуют службы, связанные с охраной окружающей среды и мелиорацией земель, подчеркнули в пресс-службе.
12 октября польский оператор трубопровода «Дружба» PERN сообщил об утечке на одной из двух ниток «Дружбы», по которой нефть поставляется в Польшу, Германию и Прибалтику. При этом вторая, «южная», линия нефтепровода, по которой поставки идут в Венгрию, Чехию и Словакию, работает нормально. Причины произошедшего устанавливаются.
По словам вице-премьера России Александра Новака, утечка произошла из-за технологической неисправности, которая «вроде» была устранена. Польский глава энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер назвал причиной утечки случайное повреждение, оснований считать случившееся саботажем нет.
В пресс-службе оператора трубопровода PERN ранее сегодня сообщили, что технические службы не обнаружили признаков вмешательства третьих лиц, из-за которого могла бы произойти утечка на польскому участке нефтепровода. Вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов в свою очередь добавил, что компания сохраняет плановые объемы прокачки нефти по трубопроводу по территории Польши.
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