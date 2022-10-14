Медведев назвал паранойей слова Борреля о ядерном ударе

11 октября в Белом доме заявили, что США не стремятся к конфликту с Россией и не хотят перехода боевых действий на Украине в ядерную сферу. Заместитель главы пресс-службы госдепартамента Ведант Патель ранее заявила, что США не намерены размещать ядерное оружие в Польше и других странах, которые присоединились к НАТО после 1997 г. Такое заявление было сделано после того, как президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести превентивный ядерный удар по России, не дожидаясь, пока Москва применит ядерное оружие.