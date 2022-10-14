Медведев назвал паранойей слова Борреля о ядерном ударе
Слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о военном ответе России в случае применения той ядерного оружия против Украины обусловлены паранойей, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Оставим на его (Борреля) совести паранойю про российский ядерный удар. Болеет. Проследим логическую цепочку последствий: сначала якобы ядерный удар по Украине → сильный неядерный удар НАТО/Европы по нашей стране → встречный ядерный ответ России по странам НАТО. Замкнутый круг. Исход – ядерная зима на планете», – написал он на своей странице во «ВКонтакте».
Медведев добавил, что погибать в ядерном апокалипсисе западные страны из-за Украины «точно не собираются».
Ранее Боррель заявил, что ядерное нападение России на Украину спровоцирует неядерный ответ со стороны ЕС, США и НАТО, военная мощь которого будет велика и уничтожит российские войска.
Слова Борреля вызвали недоумение у европейских дипломатов, заявил один из них журналисту The Wall Street Journal Лоуренсу Норману. По его словам, глава европейской дипломатии превысил свои полномочия, рассуждая о вариантах и средствах ответа, которые не находятся в его ведении.
В ходе своего обращения 21 сентября к гражданам России президент Владимир Путин отметил возросшую угрозу со стороны Запада. В частности, он заявил о «ядерном шантаже» и намекнул, что угрозы могут коснуться и западных стран.
11 октября в Белом доме заявили, что США не стремятся к конфликту с Россией и не хотят перехода боевых действий на Украине в ядерную сферу. Заместитель главы пресс-службы госдепартамента Ведант Патель ранее заявила, что США не намерены размещать ядерное оружие в Польше и других странах, которые присоединились к НАТО после 1997 г. Такое заявление было сделано после того, как президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести превентивный ядерный удар по России, не дожидаясь, пока Москва применит ядерное оружие.
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