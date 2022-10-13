Боррель пообещал мощный ответ в случае ядерной атаки против Украины
Ядерная атака против Украины вызовет не ядерный, но мощный военный ответ, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Ядерное нападение на Украину вызовет ответ ЕС, США и НАТО. Он не будет ядерным, но его мощь с военной точки зрения будет велика», — заявил Боррель (цитата по ТАСС). По его словам, страны Запада «не блефуют», когда предупреждают о последствиях в случае применения ядерного оружия на Украине.
В ходе своего обращения 21 сентября к гражданам России президент Владимир Путин отметил возросшую угрозу со стороны Запада. В частности, он заявил о «ядерном шантаже» и намекнул, что угрозы могут коснуться и западных стран.
После этого президент США Джо Байден заявил, что человечество впервые со времен Карибского кризиса столкнулось с прямой угрозой применения ядерного оружия. По мнению американского лидера, любое применение ядерного оружия, в том числе и тактического, неминуемо приведет к ядерной войне.
11 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о предстоящих учениях альянса по ядерному сдерживанию. По его словам, военная мощь НАТО является лучшим способом предотвратить любую эскалацию напряженности в отношениях с Россией.
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