Боррель пообещал мощный ответ в случае ядерной атаки против Украины

«Ядерное нападение на Украину вызовет ответ ЕС, США и НАТО. Он не будет ядерным, но его мощь с военной точки зрения будет велика», — заявил Боррель (цитата по ТАСС). По его словам, страны Запада «не блефуют», когда предупреждают о последствиях в случае применения ядерного оружия на Украине.