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Боррель пообещал мощный ответ в случае ядерной атаки против Украины

Ведомости

Ядерная атака против Украины вызовет не ядерный, но мощный военный ответ, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Ядерное нападение на Украину вызовет ответ ЕС, США и НАТО. Он не будет ядерным, но его мощь с военной точки зрения будет велика», — заявил Боррель (цитата по ТАСС). По его словам, страны Запада «не блефуют», когда предупреждают о последствиях в случае применения ядерного оружия на Украине.

В ходе своего обращения 21 сентября к гражданам России президент Владимир Путин отметил возросшую угрозу со стороны Запада. В частности, он заявил о «ядерном шантаже» и намекнул, что угрозы могут коснуться и западных стран.

После этого президент США Джо Байден заявил, что человечество впервые со времен Карибского кризиса столкнулось с прямой угрозой применения ядерного оружия. По мнению американского лидера, любое применение ядерного оружия, в том числе и тактического, неминуемо приведет к ядерной войне.

11 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о предстоящих учениях альянса по ядерному сдерживанию. По его словам, военная мощь НАТО является лучшим способом предотвратить любую эскалацию напряженности в отношениях с Россией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных