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В НАТО анонсировали учения по ядерному сдерживанию

Ведомости

НАТО в ближайшее время проведет плановые учения по ядерному сдерживанию, передает Reuters со ссылкой на генсека альянса Йенса Столтенберга.

По его словам, военная мощь НАТО является лучшим способом предотвратить любую эскалацию напряженности в отношениях с Россией.

«Мы пристально следим за российскими ядерными силами. Мы не видим изменений в намерениях России. Но мы будем по-прежнему оставаться бдительными», - отметил Столтенберг.

6 октября президент Украины Зеленский призвал НАТО нанести «превентивные удары» по России, чтобы «исключить возможность применения Россией ядерного оружия». «Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия... Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят», – сказал он.

В ответ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова Зеленского подтверждают необходимости проведения специальной военной операции.

В ходе своего обращения 21 сентября к гражданам России президент Владимир Путин отметил возросшую угрозу со стороны Запада. В частности, он заявил о «ядерном шантаже» и намекнул, что роза ветров может повернуться и в сторону западных стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных