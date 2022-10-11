В НАТО анонсировали учения по ядерному сдерживанию

6 октября президент Украины Зеленский призвал НАТО нанести «превентивные удары» по России, чтобы «исключить возможность применения Россией ядерного оружия». «Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия... Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят», – сказал он.