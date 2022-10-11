В НАТО анонсировали учения по ядерному сдерживанию
НАТО в ближайшее время проведет плановые учения по ядерному сдерживанию, передает Reuters со ссылкой на генсека альянса Йенса Столтенберга.
По его словам, военная мощь НАТО является лучшим способом предотвратить любую эскалацию напряженности в отношениях с Россией.
«Мы пристально следим за российскими ядерными силами. Мы не видим изменений в намерениях России. Но мы будем по-прежнему оставаться бдительными», - отметил Столтенберг.
6 октября президент Украины Зеленский призвал НАТО нанести «превентивные удары» по России, чтобы «исключить возможность применения Россией ядерного оружия». «Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия... Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят», – сказал он.
В ответ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова Зеленского подтверждают необходимости проведения специальной военной операции.
В ходе своего обращения 21 сентября к гражданам России президент Владимир Путин отметил возросшую угрозу со стороны Запада. В частности, он заявил о «ядерном шантаже» и намекнул, что роза ветров может повернуться и в сторону западных стран.
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