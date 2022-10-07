Песков: слова Зеленского о превентивном ударе говорят о необходимости спецоперации
Слова президента Украины Владимира Зеленского о превентивном ударе по России подтверждают правоту главы российского государства Владимира Путина в необходимости проведения спецоперации, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
«Это ... лишний раз подчеркивает правоту нашего президента, когда он принимал решение о проведении специальной военной операции», – сказал Песков (цитата по «РИА Новости»). По его словам, такие высказывания говорят о моральном состоянии Зеленского, что может привести к непоправимым ошибкам.
6 октября Зеленский призвал НАТО нанести «превентивные удары» по России, чтобы «исключить возможность применения Россией ядерного оружия». «Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия... Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят», – сказал он.
Позже пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Зеленский говорил не о ядерном ударе, а о санкциях. «Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну. Напомню, что единственные меры, о которых тогда говорилось, были превентивные санкции», – пояснил он.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что человечество впервые со времен Карибского кризиса столкнулось с прямой угрозой применения ядерного оружия. По мнению американского лидера, любое применение ядерного оружия, в том числе и тактического, неминуемо приведет к ядерной войне. Против применения ядерного оружия выступил и канцлер Германии Олаф Шольц, но слова Зеленского он комментировать отказался.
В ходе своего обращения 21 сентября к гражданам России президент Владимир Путин отметил возросшую угрозу со стороны Запада. В частности, он заявил о «ядерном шантаже» и намекнул, что угрозы могут коснуться и западных стран.