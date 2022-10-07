Песков: слова Зеленского о превентивном ударе говорят о необходимости спецоперации

Позже пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Зеленский говорил не о ядерном ударе, а о санкциях. «Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну. Напомню, что единственные меры, о которых тогда говорилось, были превентивные санкции», – пояснил он.