Пресс-секретарь Зеленского объяснил его слова о превентивном ударе по России

Он отметил, что Зеленский не призывал использовать против России ядерное оружие. «Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну. Напомню, что единственные меры, о которых тогда говорилось, были превентивные санкции», – сказал Никифоров (цитата по «РИА Новости»).