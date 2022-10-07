Пресс-секретарь Зеленского объяснил его слова о превентивном ударе по России
Под превентивным ударом по России президент Украины Владимир Зеленский якобы имел ввиду санкции, заявил пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров местным СМИ.
Он отметил, что Зеленский не призывал использовать против России ядерное оружие. «Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну. Напомню, что единственные меры, о которых тогда говорилось, были превентивные санкции», – сказал Никифоров (цитата по «РИА Новости»).
6 октября Зеленский призвал нанести по России «превентивные удары», чтобы «исключить возможность применения Россией ядерного оружия». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это заявление «призывом к началу очередной мировой войны с непредсказуемыми чудовищными последствиями».
Ранее президент США Джо Байден заявил, что человечество впервые со времен Карибского кризиса столкнулось с прямой угрозой применения ядерного оружия. По мнению американского лидера, любое применение ядерного оружия, в том числе и тактического, неминуемо приведет к ядерной войне. Против применения ядерного оружия выступил и канцлер Германии Олаф Шольц, но слова Зеленского он комментировать отказался.
21 сентября президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам России, а также жителям Донбасса и подконтрольных России территорий на Украине, указал на агрессивную политику западных стран, отметив, что «в ход пошел ядерный шантаж». Путин также подчеркнул, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».