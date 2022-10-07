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Канцлер ФРГ выступил против использования ядерного оружия

Ведомости

Канцлер Германии Олаф Шольц выступает против применения ядерного оружия, заявил представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.

«Совершенно ясно, что в том числе германский канцлер настоятельно предостерегает от применения атомного оружия», – приводит его слова ТАСС.

Комментировать же слова президента Украины Владимира Зеленского о превентивных ударах по России он отказался.

6 октября Зеленский призвал нанести по России «превентивные удары», чтобы «исключить возможность применения Россией ядерного оружия». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии «РИА Новости» назвал это заявление «призывом к началу очередной мировой войны с непредсказуемыми чудовищными последствиями». Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров позже в соцсетях заявил, что украинский президент не призывал к ядерным ударам, а говорил о периоде до 24 февраля, когда речь шла о «превентивных санкциях».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что человечество впервые со времен Карибского кризиса столкнулось с прямой угрозой применения ядерного оружия. По мнению американского лидера, любое применение ядерного оружия, в том числе и тактического, неминуемо приведет к ядерной войне. По его мнению, президент России Владимир Путин «не шутит», говоря о потенциальном применении всего российского арсенала.

21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, а также жителям Донбасса и подконтрольных России территорий на Украине. В частности, он указал на агрессивную политику западных стран, отметив, что «в ход пошел ядерный шантаж». Путин также подчеркнул, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».

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Ранее по теме: Лавров прокомментировал заявление Зеленского о превентивном ударе по России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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