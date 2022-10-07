Канцлер ФРГ выступил против использования ядерного оружия

6 октября Зеленский призвал нанести по России «превентивные удары», чтобы «исключить возможность применения Россией ядерного оружия». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии «РИА Новости» назвал это заявление «призывом к началу очередной мировой войны с непредсказуемыми чудовищными последствиями». Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров позже в соцсетях заявил, что украинский президент не призывал к ядерным ударам, а говорил о периоде до 24 февраля, когда речь шла о «превентивных санкциях».