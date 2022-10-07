Канцлер ФРГ выступил против использования ядерного оружия
Канцлер Германии Олаф Шольц выступает против применения ядерного оружия, заявил представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.
«Совершенно ясно, что в том числе германский канцлер настоятельно предостерегает от применения атомного оружия», – приводит его слова ТАСС.
Комментировать же слова президента Украины Владимира Зеленского о превентивных ударах по России он отказался.
6 октября Зеленский призвал нанести по России «превентивные удары», чтобы «исключить возможность применения Россией ядерного оружия». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии «РИА Новости» назвал это заявление «призывом к началу очередной мировой войны с непредсказуемыми чудовищными последствиями». Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров позже в соцсетях заявил, что украинский президент не призывал к ядерным ударам, а говорил о периоде до 24 февраля, когда речь шла о «превентивных санкциях».
Ранее президент США Джо Байден заявил, что человечество впервые со времен Карибского кризиса столкнулось с прямой угрозой применения ядерного оружия. По мнению американского лидера, любое применение ядерного оружия, в том числе и тактического, неминуемо приведет к ядерной войне. По его мнению, президент России Владимир Путин «не шутит», говоря о потенциальном применении всего российского арсенала.
21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, а также жителям Донбасса и подконтрольных России территорий на Украине. В частности, он указал на агрессивную политику западных стран, отметив, что «в ход пошел ядерный шантаж». Путин также подчеркнул, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».
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