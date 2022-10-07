Лавров прокомментировал заявление Зеленского о превентивном ударе по России
Украина создает риски, связанные с применением оружия массового поражения, об этом говорит и заявление президента страны Владимира Зеленского о «превентивном ударе» НАТО по России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Вчера Зеленский призвал своих западных хозяев нанести упреждающий ядерный удар по России. Тем самым, этот деятель по сути предъявил всему миру очередные доказательства тех угроз, которые исходят от киевского режима и для нейтрализации которых и была начата специальная военная операция», — отметил Лавров (цитата по ТАСС).
Дипломат предостерег США и «других спонсоров киевского режима» от все более глубокого вовлечения в ситуацию в качестве сторон конфликта. «Что касается нас, то, как многократно разъяснялось, наша военная доктрина и основы государственной политики в области ядерного сдерживания остаются неизменными», — заключил он.
6 октября Зеленский призвал нанести по России «превентивные удары», чтобы «исключить возможность применения Россией ядерного оружия». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии «РИА Новости» назвал это заявление «призывом к началу очередной мировой войны с непредсказуемыми чудовищными последствиями». Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров позже в соцсетях заявил, что украинский президент не призывал к ядерным ударам, а говорил о периоде до 24 февраля, когда речь шла о «превентивных санкциях».
Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил, что человечество не сталкивалось с прямой угрозой применения ядерного оружия со времен Карибского кризиса. Байден считает, что любое применения ядерного оружия, в том числе и тактического, неминуемо приведет к ядерной войне.
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