В США заявили об отсутствии намерения вступать в конфликт с Россией
США не стремятся к конфликту с Россией и не хотят перехода боевых действий на Украине в ядерную сферу, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
«Мы не стремимся к конфликту с Россией. Президент [США Джо Байден] высказался об этом предельно ясно. Он также говорил, что американские военнослужащие не будут воевать на территории Украины. Никто не хочет, чтобы эта война переросла в ядерную», — отметил Кирби (цитата по ТАСС).
По его словам, США не фиксируют никаких признаков намерения России применить какой-либо вид оружия массового уничтожения на Украине.
Заместитель главы пресс-службы госдепартамента Ведант Патель ранее заявила, что США не намерены размещать ядерное оружие в Польше и других странах, которые присоединились к НАТО после 1997 г. Такое заявление было сделано после того, как президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести превентивный ядерный удар по России, не дожидаясь, пока Москва применит ядерное оружие. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Запад в разжигании ядерной войны и заявила об опасности уничтожения всей планеты.
При этом госсекретарь США Энтони Блинкен ранее подчеркивал, что США могут применить ядерное оружие только в чрезвычайной ситуации — «для защиты жизненно важных интересов США, союзников и партнеров».
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