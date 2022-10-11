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В США заявили об отсутствии намерения вступать в конфликт с Россией

Ведомости

США не стремятся к конфликту с Россией и не хотят перехода боевых действий на Украине в ядерную сферу, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Мы не стремимся к конфликту с Россией. Президент [США Джо Байден] высказался об этом предельно ясно. Он также говорил, что американские военнослужащие не будут воевать на территории Украины. Никто не хочет, чтобы эта война переросла в ядерную», — отметил Кирби (цитата по ТАСС).

По его словам, США не фиксируют никаких признаков намерения России применить какой-либо вид оружия массового уничтожения на Украине. 

Заместитель главы пресс-службы госдепартамента Ведант Патель ранее заявила, что США не намерены размещать ядерное оружие в Польше и других странах, которые присоединились к НАТО после 1997 г. Такое заявление было сделано после того, как президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести превентивный ядерный удар по России, не дожидаясь, пока Москва применит ядерное оружие. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Запад в разжигании ядерной войны и заявила об опасности уничтожения всей планеты.

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен ранее подчеркивал, что США могут применить ядерное оружие только в чрезвычайной ситуации — «для защиты жизненно важных интересов США, союзников и партнеров». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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