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В ДНР сообщили о двух сбитых ракетах в небе над Мариуполем

Ведомости

Две украинские ракеты сбиты в небе над Мариуполем в Донецкой народной республике (ДНР), передает «РИА Новости» со ссылкой на администрацию города.

«Сегодня утром в Приморском районе Мариуполя отработала система противовоздушной обороны. По оперативной информации, противник выпустил две ракеты в сторону портовой инфраструктуры. Попытка нанести удары по территории Мариупольского торгового порта была успешно отражена», — отмечено в сообщении.

Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о наступлении «переломного момента» в освобождении ДНР. Он отметил, что сейчас все больше задействуются силы, включая мобилизованных, которые пока проходят слаживание. Это позволяет более планировать дальнейшие операции по освобождению территории республики.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. 

В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили об освобождении сел Опытное и Иванград на Артемовском направлении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных