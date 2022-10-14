В ДНР сообщили о двух сбитых ракетах в небе над Мариуполем
Две украинские ракеты сбиты в небе над Мариуполем в Донецкой народной республике (ДНР), передает «РИА Новости» со ссылкой на администрацию города.
«Сегодня утром в Приморском районе Мариуполя отработала система противовоздушной обороны. По оперативной информации, противник выпустил две ракеты в сторону портовой инфраструктуры. Попытка нанести удары по территории Мариупольского торгового порта была успешно отражена», — отмечено в сообщении.
Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о наступлении «переломного момента» в освобождении ДНР. Он отметил, что сейчас все больше задействуются силы, включая мобилизованных, которые пока проходят слаживание. Это позволяет более планировать дальнейшие операции по освобождению территории республики.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили об освобождении сел Опытное и Иванград на Артемовском направлении.
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