В ДНР сообщили о двух сбитых ракетах в небе над Мариуполем

Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о наступлении «переломного момента» в освобождении ДНР. Он отметил, что сейчас все больше задействуются силы, включая мобилизованных, которые пока проходят слаживание. Это позволяет более планировать дальнейшие операции по освобождению территории республики.