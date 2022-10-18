WSJ узнала детали расследования ФРГ по авариям на «Северных потоках»
Немецкие следователи установили, что причиной инцидентов на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2», вероятно, стал саботаж. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, знакомых с результатами расследования.
Издание отмечает, что следователи не смогли назвать причастных к диверсиям на газопроводах.
Источники выразили сомнение, что трубопроводы были повреждены с помощью военной подводной лодки. Они указывают на небольшую глубину и тщательный мониторинг НАТО в этом районе. Согласно одной из версий, взрывные устройства спустили с корабля, а позже привели их в действие дистанционно.
«Северные потоки» проходят через территориальные воды Германии, Дании и Швеции. Инцидент на газопроводах произошел в ночь на 26 сентября. Тогда в обоих трубопроводах упало давление, а позже были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Изначально три страны договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались.
В начале октября о завершении расследования на «Северных потоках» сообщила служба государственной безопасности Швеции (СЭПО). Следователи заявили об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственных за произошедшее также не назвали. Еще до проведения расследования о преднамеренности инцидентов заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
В Москве повреждения газопроводов охарактеризовали как «теракт на государственном уровне». 30 сентября в ходе своего выступления в Кремле президент России Владимир Путин обвинил Запад в диверсиях на магистралях «Северного потока» и уничтожении европейской энергоструктуры.
12 октября на форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2022) российский лидер назвал взрывы на «Северных потоках» актом международного терроризма и добавил, что за ними стоят те, «кто хочет окончательно разорвать связи России и Евросоюза». Он добавил, что ремонт газопроводов будет иметь смысл только в случае их дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации и при обеспечении безопасности маршрутов. В то же время, отметил Путин, Россия готова поставлять газ в ЕС по уцелевшей ветке «Северного потока - 2».
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