ФРГ, Дания и Швеция отказались от расследования диверсий на «Северных потоках»
Германия, Дания и Швеция отказались от совместного расследования диверсий на «Северных потоках» и будут работать по отдельности, сообщил телеканал ARD.
«Совместной следственной группы больше нет. Сначала Швеция попрощалась с так называемой Объединенной следственной группой, а затем и Дания. Говорят, что шведы выразили обеспокоенность по поводу секретности. Теперь каждая страна ведет собственное расследование», — отмечает телеканал.
Инцидент на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошел в ночь на 26 сентября. Тогда в обоих трубопроводах упало давление, а позже было обнаружено две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании.
Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о преднамеренности этих инцидентов. В Кремле допустили, что это мог быть «теракт на государственном уровне».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что Россия обязательно должна участвовать в расследовании произошедшего на газопроводах, несмотря на «настораживающие» заявления Дании и Швеции.
Министерство иностранных дел России также вызвало глав дипмиссий ФРГ, Дании, Швеции из-за отказа в привлечении России к расследованию.
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