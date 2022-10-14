ФРГ, Дания и Швеция отказались от расследования диверсий на «Северных потоках»

Инцидент на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошел в ночь на 26 сентября. Тогда в обоих трубопроводах упало давление, а позже было обнаружено две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании.