Сенаторы связали блокировку канала Совфеда в YouTube с эффективностью своей работы
Блокировка канала Совета Федерации (СФ) в YouTube означает, что работа верхней палаты парламента становится «опасной для врагов России», заявила «Ведомостям» сенатор Ольга Ковитиди.
«Это очередное яркое проявление информационной войны против России. YouTube идет на преднамеренное обострение ситуации. Не удаляет контент, который содержит призывы к насилию и прочее, а удаляет канал палаты парламента, тем самым нарушая права и свободы граждан – подписчиков. Такая политика вызывает вопросы о будущем видеохостинга в нашей стране», – сказала она.
Ковитиди считает, что подобная блокировка «не случайна». «Значит, все мы в Совете Федерации делаем правильно. Если сегодня деятельность верхней палаты парламента становится опасной для врагов России, которые боятся правды о происходящих событиях, значит, сенаторы делают все правильно», – полагает сенатор.
Ковитиди полагает, что каналы СФ должны продолжить работу на национальных платформах: «Их с удовольствием смотрят в субъектах, потому что они содержат много интересной и полезной информации».
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил ТАСС, что обратится в Роскомнадзор и Генпрокуратуру РФ с предложением рассмотреть возможность блокировки YouTube на территории России.
Председатель комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас, напротив, считает, что решение Google заблокировать аккаунты Совета Федерации не приведет к блокировке видеоплатформы в России. «Нужно развивать собственные площадки и сделать их удобными для наших пользователей», — отметил сенатор.
Ранее сегодня СФ сообщил о блокировке YouTube-аккаунтов верхней палаты парламента и телеканала «Вместе-РФ». На них суммарно было подписано более 200 000 пользователей. В пояснении Google сказано, что каналы были удалены из-за санкций, восстановить их невозможно. В СФ заявили, что продолжат публиковать контент и вести трансляции на отечественных платформах.
30 сентября США ввели новый пакет санкций против России, в который в том числе попал Совет Федерации – всего 169 сенаторов. В минфине США напомнили, что в конце февраля ограничения уже были введены в отношении председателя СФ Валентины Матвиенко.
Разговоры о возможной блокировке YouTube в России идут уже давно, активнее подобные инициативы стали звучать после начала спецоперации на Украине. В апреле Клишас говорил, что YouTube «уверенным шагом идет к тому, чтобы стать в нашей стране вне закона». Так он комментировал блокировку YouTube-канала «Дума ТВ», аккаунт был также удален из-за санкций США.
При этом власти не раз говорили, что планов отказываться от YouTube у них пока нет. В конце сентября глава Минцифры Максут Шадаев подчеркнул, что в России по-прежнему не собираются блокировать видеохостинг.