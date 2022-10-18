Клишас заявил об отсутствии планов блокировать YouTube в России

Разговоры о возможной блокировке YouTube в России идут уже давно, активнее подобные инициативы стали звучать после начала спецоперации на Украине. Так, в апреле Клишас говорил, что YouTube «уверенным шагом идет к тому, чтобы стать в нашей стране вне закона». Таким образом он прокомментировал блокировку YouTube-канала «Дума ТВ», аккаунт был также удален из-за санкций США.