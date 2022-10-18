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Политика

Клишас заявил об отсутствии планов блокировать YouTube в России

Ведомости

Решение Google заблокировать YouTube-канал Совета Федерации (СФ) не приведет к блокировке платформы в России. Об этом заявил сенатор Андрей Клишас. 

Он ответил отрицательно на вопрос ТАСС о возможном запрете YouTube в России в ответ на блокировку канала Совфеда. «Нужно развивать собственные площадки и сделать их удобными для наших пользователей», — подчеркнул Клишас. 

Ранее сегодня СФ сообщил о блокировке YouTube-аккаунтов верхней палаты парламента и телеканала «Вместе-РФ». На них суммарно было подписано более 200 000 пользователей. В пояснении Google сказано, что каналы были удалены из-за санкций, восстановить их невозможно. В Совфеде заявили, что продолжат публиковать контент и вести трансляции на отечественных платформах.

30 сентября США ввели новый пакет санкций против России, в который в том числе попал Совет Федерации — всего 169 сенаторов. В минфине США напомнили, что в конце февраля ограничения уже были введены в отношении председателя СФ Валентины Матвиенко.

Разговоры о возможной блокировке YouTube в России идут уже давно, активнее подобные инициативы стали звучать после начала спецоперации на Украине. Так, в апреле Клишас говорил, что YouTube «уверенным шагом идет к тому, чтобы стать в нашей стране вне закона». Таким образом он прокомментировал блокировку YouTube-канала «Дума ТВ», аккаунт был также удален из-за санкций США.

При этом власти не раз говорили, что планов отказываться от YouTube в настоящее время нет. В конце сентября глава Минцифры Максут Шадаев подчеркнул, что в России по-прежнему не собираются блокировать видеохостинг.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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