Клишас заявил об отсутствии планов блокировать YouTube в России
Решение Google заблокировать YouTube-канал Совета Федерации (СФ) не приведет к блокировке платформы в России. Об этом заявил сенатор Андрей Клишас.
Он ответил отрицательно на вопрос ТАСС о возможном запрете YouTube в России в ответ на блокировку канала Совфеда. «Нужно развивать собственные площадки и сделать их удобными для наших пользователей», — подчеркнул Клишас.
Ранее сегодня СФ сообщил о блокировке YouTube-аккаунтов верхней палаты парламента и телеканала «Вместе-РФ». На них суммарно было подписано более 200 000 пользователей. В пояснении Google сказано, что каналы были удалены из-за санкций, восстановить их невозможно. В Совфеде заявили, что продолжат публиковать контент и вести трансляции на отечественных платформах.
30 сентября США ввели новый пакет санкций против России, в который в том числе попал Совет Федерации — всего 169 сенаторов. В минфине США напомнили, что в конце февраля ограничения уже были введены в отношении председателя СФ Валентины Матвиенко.
Разговоры о возможной блокировке YouTube в России идут уже давно, активнее подобные инициативы стали звучать после начала спецоперации на Украине. Так, в апреле Клишас говорил, что YouTube «уверенным шагом идет к тому, чтобы стать в нашей стране вне закона». Таким образом он прокомментировал блокировку YouTube-канала «Дума ТВ», аккаунт был также удален из-за санкций США.
При этом власти не раз говорили, что планов отказываться от YouTube в настоящее время нет. В конце сентября глава Минцифры Максут Шадаев подчеркнул, что в России по-прежнему не собираются блокировать видеохостинг.
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