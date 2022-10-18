Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать каналы Совфеда на YouTube

О блокировке YouTube-аккаунтов Совфеда и телеканала «Вместе-РФ» стало известно сегодня. На них суммарно было подписано более 200 000 пользователей. В пояснении Google сказано, что каналы были удалены из-за санкций, восстановить их невозможно. В Совфеде заявили, что продолжат публиковать контент и вести трансляции на отечественных платформах. На YouTube Совфед присутствовал более восьми лет.