Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать каналы Совфеда на YouTube
Роскомнадзор потребовал от корпорации Google восстановить доступ к каналам Совета Федерации на YouTube, сообщил представитель ведомства ТАСС.
«Роскомнадзор потребовал от американской компании Google LLC, владеющей интернет-сервисом YouTube, незамедлительно восстановить доступ к официальным каналам Совета Федерации Федерального собрания РФ на видеохостинге», – сообщили там.
Саму блокировку каналов Совфеда в Роскомнадзоре сочли беспрецедентным актом цензуры и «грубой попыткой ограничения информационной работы государственного органа РФ». Всего с весны 2020 г. это уже 87-й акт цензуры в отношении российских каналов на YouTube, добавили в ведомстве.
О блокировке YouTube-аккаунтов Совфеда и телеканала «Вместе-РФ» стало известно сегодня. На них суммарно было подписано более 200 000 пользователей. В пояснении Google сказано, что каналы были удалены из-за санкций, восстановить их невозможно. В Совфеде заявили, что продолжат публиковать контент и вести трансляции на отечественных платформах. На YouTube Совфед присутствовал более восьми лет.
Позднее сенатор Андрей Клишас заявил, что данное решение Google не приведет к блокировке платформы в России. Ранее, в конце сентября, глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что российские власти по-прежнему не планируют блокировать YouTube.
30 сентября США ввели новый пакет санкций против России, в который в том числе попал Совет Федерации — всего 169 сенаторов. В минфине США напомнили, что в конце февраля ограничения уже были введены в отношении председателя СФ Валентины Матвиенко.
Ранее из-за санкций также были заблокированы YouTube-каналы «Ростеха», «Камаза» и ОАК. Кроме того, после введения в марте США санкций против 328 депутатов Госдумы Google заблокировала канал «Дума ТВ».
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