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В подконтрольном Киеву Запорожье объявили воздушную тревогу

Ведомости

На территории подконтрольных Киеву районов Запорожской области объявили воздушную тревогу, об этом сообщил секретарь областной военной администрации Анатолий Куртев в своем Telegram-канале.

«Срочно! Идите к ближайшим к вам укрытиям и оставайтесь там!» — сказано в сообщении. Через полчаса он сообщил, что укрытия покидать можно.

Под контролем украинских властей находится северная часть Запорожской области и город Запорожье. Центральные и южные районы, в том числе и город Энергодар, в котором располагается Запорожская АЭС, по итогам референдума вошли в состав России в качестве нового региона.

Помимо этого, воздушная тревога также была объявлена в Днепропетровской области, об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели», опубликовавшее в своем Telegram-канале соответствующую карту.

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Ранее этой ночью воздушная тревога была также объявлена в Киеве и в Николаевской, Полтавской и Черкасской областях Украины.

Удары по объектам критической инфраструктуры Украины начались утром 10 октября. В тот же день президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности сообщил о том, что удары по Украине были нанесены по плану Генштаба РФ и предложению Минобороны. Целями ракет были объекты энергетики, военного управления и связи Украины, уточнил Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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