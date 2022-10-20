В подконтрольном Киеву Запорожье объявили воздушную тревогу
На территории подконтрольных Киеву районов Запорожской области объявили воздушную тревогу, об этом сообщил секретарь областной военной администрации Анатолий Куртев в своем Telegram-канале.
«Срочно! Идите к ближайшим к вам укрытиям и оставайтесь там!» — сказано в сообщении. Через полчаса он сообщил, что укрытия покидать можно.
Под контролем украинских властей находится северная часть Запорожской области и город Запорожье. Центральные и южные районы, в том числе и город Энергодар, в котором располагается Запорожская АЭС, по итогам референдума вошли в состав России в качестве нового региона.
Помимо этого, воздушная тревога также была объявлена в Днепропетровской области, об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели», опубликовавшее в своем Telegram-канале соответствующую карту.
Ранее этой ночью воздушная тревога была также объявлена в Киеве и в Николаевской, Полтавской и Черкасской областях Украины.
Удары по объектам критической инфраструктуры Украины начались утром 10 октября. В тот же день президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности сообщил о том, что удары по Украине были нанесены по плану Генштаба РФ и предложению Минобороны. Целями ракет были объекты энергетики, военного управления и связи Украины, уточнил Путин.
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