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Эрдоган сообщил о планах телефонных переговоров с Путиным и Зеленским

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен в ближайшие дни провести телефонные переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, такое заявление он сделал после своего визита в Азербайджан.

«Я увидел, что господин Путин гораздо мягче и более открыт для переговоров [с Киевом], чем в прошлом. Мы увидим, к чему это может привести в ходе телефонной дипломатии, которую мы проведем в ближайшие дни, выслушав обоих лидеров», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).

В прошлый раз Путин и Эрдоган обсуждали события на Украине 13 октября в ходе переговоров на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане. Однако тогда, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, они не затронули тему российско-украинского урегулирования. В ходе телефонных переговоров с российским лидером 7 октября президент Турции сообщил о готовности «приложить все усилия для достижения мирного решения украинского вопроса».

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Ранее, 4 октября, Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин. На этой неделе Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности отметил, что Киев пока не изменил свою позицию по переговорам с Москвой и не планирует возобновлять их.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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