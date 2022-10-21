Эрдоган сообщил о планах телефонных переговоров с Путиным и Зеленским

Ранее, 4 октября, Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин. На этой неделе Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности отметил, что Киев пока не изменил свою позицию по переговорам с Москвой и не планирует возобновлять их.