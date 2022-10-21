МИД Ирана призвал своих граждан отказаться от поездок на Украину
МИД Ирана обратился к гражданам своей страны с просьбой отказаться от поездок на территорию Украины и как можно скорее выехать за ее пределы, об этом сообщили в ведомстве, передает иранское агентство Mehr News Agency.
«В связи с эскалацией военных конфликтов и усилением нестабильности на Украине всем гражданам Ирана настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в эту страну», — сказано в сообщении МИДа.
Удары по объектам критической инфраструктуры Украины начались утром 10 октября. В тот же день президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности сообщил о том, что удары по Украине были нанесены по плану Генштаба и предложению Минобороны. Целями ракет были объекты энергетики, военного управления и связи Украины, уточнил Путин.
Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 10 октября на Украине разрушено 30% электростанций. Это, по его словам, «привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране». Правительство Украины призвало людей «ограничить» потребление энергии.
Помимо этого ранее МИД Украины обвинил Иран в поставках оружия России, в том числе беспилотников, которые якобы используются в ходе спецоперации на Украине. Накануне, 20 октября, Евросоюз ввел санкции в отношении трех генералов и компании Shahed Aviation Industries, которая занимается разработкой беспилотников.
При этом в России и Иране подобные обвинения отрицают. В частности, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ходе СВО Россия применяет только российскую технику, которая имеет российское наименование. В МИД Ирана сообщали, что Россия не будет получать оружие для использования в боевых действиях на Украине от Ирана. По словам министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна, иранская сторона считает, что решение этого кризиса находится в политической плоскости и любые поставки оружия сторонам конфликта отдаляют перспективы мирного урегулирования.
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