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МИД Ирана призвал своих граждан отказаться от поездок на Украину

Ведомости

МИД Ирана обратился к гражданам своей страны с просьбой отказаться от поездок на территорию Украины и как можно скорее выехать за ее пределы, об этом сообщили в ведомстве, передает иранское агентство Mehr News Agency.

«В связи с эскалацией военных конфликтов и усилением нестабильности на Украине всем гражданам Ирана настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в эту страну», — сказано в сообщении МИДа.

Удары по объектам критической инфраструктуры Украины начались утром 10 октября. В тот же день президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности сообщил о том, что удары по Украине были нанесены по плану Генштаба и предложению Минобороны. Целями ракет были объекты энергетики, военного управления и связи Украины, уточнил Путин.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 10 октября на Украине разрушено 30% электростанций. Это, по его словам, «привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране». Правительство Украины призвало людей «ограничить» потребление энергии.

Помимо этого ранее МИД Украины обвинил Иран в поставках оружия России, в том числе беспилотников, которые якобы используются в ходе спецоперации на Украине. Накануне, 20 октября, Евросоюз ввел санкции в отношении трех генералов и компании Shahed Aviation Industries, которая занимается разработкой беспилотников.

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При этом в России и Иране подобные обвинения отрицают. В частности, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ходе СВО Россия применяет только российскую технику, которая имеет российское наименование. В МИД Ирана сообщали, что Россия не будет получать оружие для использования в боевых действиях на Украине от Ирана. По словам министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна, иранская сторона считает, что решение этого кризиса находится в политической плоскости и любые поставки оружия сторонам конфликта отдаляют перспективы мирного урегулирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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