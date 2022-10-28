В Пекине высоко оценили позицию Путина по тайваньскому вопросу
Китай высоко ценит приверженность президента России Владимира Путина принципу «одного Китая», таким образом официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь прокомментировал слова Путина о Тайване во время пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Мы высоко ценим позицию президента Путина. Я хочу подчеркнуть, что принцип одного Китая является всеобщим консенсусом международного сообщества и общепризнанной базовой нормой международных отношений», — сказал официальный представитель китайского МИДа (цит. по «РИА Новости»).
Накануне российский президент обвинил Запад в разжигании конфликта на Украине и обострении ситуации вокруг Тайваня. «Тайвань, без всяких сомнений, неотъемлемая часть Китайской Народной Республики. Мы всегда придерживались этой позиции, и она у нас не меняется», — сказал Путин. По его словам, визиты высокопоставленных лиц США на Тайвань воспринимаются Россией как провокация.
В начале августа спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань, несмотря на протест Китая. По словам политика, таким образом она решила засвидетельствовать поддержку США демократии на Тайване. 3 августа Пелоси покинула остров. 15 августа Вэньбинь заявил, что визит делегации конгрессменов США на Тайвань противоречит принципу «одного Китая». Представитель МИД Китая также отметил, что действия США дают «ошибочный сигнал сепаратистским силам на Тайване». Дипломат еще раз подчеркнул, что воссоединение Китая и Тайваня является «исторической тенденцией, которую нельзя остановить».
В начале сентября госдепартамент США сообщил о планах продать Тайваню вооружения на $1,1 млрд. Также в сентябре стало известно, что комитет по международным отношениям сената США одобрил законопроект об укреплении связей с Тайванем в сфере безопасности. Согласно документу, Вашингтон собирается предоставить Тайбэю $4,5 млрд, которые власти островного государства потратят на оружие. МИД Китая заявил решительный протест в связи с законопроектом. Также на прошлой неделе в ведомстве сообщили, что Пекин собирается ввести санкции против глав двух американских производителей оборонной продукции Raytheon Technologies и Boeing Defense в ответ на оказание военной помощи Тайваню.
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