В Пекине высоко оценили позицию Путина по тайваньскому вопросу

В начале сентября госдепартамент США сообщил о планах продать Тайваню вооружения на $1,1 млрд. Также в сентябре стало известно, что комитет по международным отношениям сената США одобрил законопроект об укреплении связей с Тайванем в сфере безопасности. Согласно документу, Вашингтон собирается предоставить Тайбэю $4,5 млрд, которые власти островного государства потратят на оружие. МИД Китая заявил решительный протест в связи с законопроектом. Также на прошлой неделе в ведомстве сообщили, что Пекин собирается ввести санкции против глав двух американских производителей оборонной продукции Raytheon Technologies и Boeing Defense в ответ на оказание военной помощи Тайваню.