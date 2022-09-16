Китай введет санкции против глав двух оборонных компаний США
Китай собирается ввести санкции против глав двух американских производителей оборонной продукции Raytheon Technologies и Boeing Defense в ответ на оказание военной помощи США Тайваню. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
«Китайское правительство приняло решение ввести санкции в отношении председателя и генерального исполнительного директора Raytheon Technologies и президента и главного исполнительного директора Boeing Defense», — заявила Мао Нин (цитата по «РИА Новости»).
Представитель МИД КНР подчеркнула, что подобные действия США грубо нарушают принцип «одного Китая».
В начале сентября госдепартамент США сообщил о планах продать Тайваню вооружения на $1,1 млрд. Также накануне стало известно, что комитет по международным отношениям сената США одобрил законопроект об укреплении связей с Тайванем в сфере безопасности.
Согласно документу, Вашингтон собирается предоставить Тайбэю $4,5 млрд, которые власти островного государства потратят на оружие. $2 млрд из них покрываются кредитными гарантиями США. МИД Китая заявил решительный протест в связи с законопроектом.
Кроме того, США рассматривали возможность ввести превентивные санкции против Китая в рамках политики сдерживания. Таким образом Вашингтон хочет предотвратить военную операцию КНР по возвращению Тайваня под свой контроль.
Ситуация на Тайване обострилась после визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. МИД Китая выразил протест, а после КНР объявила о проведении военных учений в акватории Тайваня с 4 по 7 августа. Позже остров также посетили делегация конгрессменов США и сенатора от республиканской партии Марши Блэкбер. В КНР заявили, что такие шаги нарушают принцип «одного Китая».
Китай считает Тайвань своей провинцией, поэтому правительство КНР выступает против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. В Китае не раз отмечали, что примут «серьезные меры» для защиты суверенитета страны и ее территориальной целостности.
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