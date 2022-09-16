Китай введет санкции против глав двух оборонных компаний США

Ситуация на Тайване обострилась после визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. МИД Китая выразил протест, а после КНР объявила о проведении военных учений в акватории Тайваня с 4 по 7 августа. Позже остров также посетили делегация конгрессменов США и сенатора от республиканской партии Марши Блэкбер. В КНР заявили, что такие шаги нарушают принцип «одного Китая».