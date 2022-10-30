Газета
Политика

Пригожин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность Youtube

Ведомости

Предприниматель и основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой провести проверку деятельности видеохостинга Youtube. Свой комментарий бизнесмен опубликовал на странице принадлежащей ему компании «Конкорд» в социальной сети «ВКонтакте».

«Пресс-служба уведомляет, Евгений Викторович Пригожин обратился к генеральному прокурору РФ Краснову Игорю Викторовичу с просьбой провести проверку деятельности видеохостинга Youtube», — говорится в сообщении.

Ранее по теме: Пригожин рассказал о создании ЧВК «Вагнер» в 2014 году

В заявлении подчеркивается, что после начала СВО на платформе видеохостинга началась информационная война против России, в ходе которой распространяются фейки и русофобский контент. Также в заявлении содержится предложение рассмотреть вопрос о признании нежелательной на территории России деятельность американской компании Google LLC, которая «распространяет информацию, направленную на создание угрозы обороноспособности страны и безопасности государства».

28 сентября глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что российские власти по-прежнему не планируют блокировать видеохостинг Youtube на территории страны. В мае Шадаев уже отмечал, что российские власти не планируют закрывать Youtube, по его словам, при введении блокировок ведомство должно понимать, что российские пользователи не пострадают. После чего генеральный директор видеосервиса Сьюзан Воджицки сказала, что у Youtube также нет планов уходить с российского рынка.

При этом, например, член Совета при президенте РФ Игорь Ашманов высказывал мнение, что блокировка видеохостинга станет возможна, как только настроят работу отечественных платформ-аналогов — RuTube и «VK Видео».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных