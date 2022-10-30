Пригожин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность Youtube
Предприниматель и основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой провести проверку деятельности видеохостинга Youtube. Свой комментарий бизнесмен опубликовал на странице принадлежащей ему компании «Конкорд» в социальной сети «ВКонтакте».
«Пресс-служба уведомляет, Евгений Викторович Пригожин обратился к генеральному прокурору РФ Краснову Игорю Викторовичу с просьбой провести проверку деятельности видеохостинга Youtube», — говорится в сообщении.
В заявлении подчеркивается, что после начала СВО на платформе видеохостинга началась информационная война против России, в ходе которой распространяются фейки и русофобский контент. Также в заявлении содержится предложение рассмотреть вопрос о признании нежелательной на территории России деятельность американской компании Google LLC, которая «распространяет информацию, направленную на создание угрозы обороноспособности страны и безопасности государства».
28 сентября глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что российские власти по-прежнему не планируют блокировать видеохостинг Youtube на территории страны. В мае Шадаев уже отмечал, что российские власти не планируют закрывать Youtube, по его словам, при введении блокировок ведомство должно понимать, что российские пользователи не пострадают. После чего генеральный директор видеосервиса Сьюзан Воджицки сказала, что у Youtube также нет планов уходить с российского рынка.
При этом, например, член Совета при президенте РФ Игорь Ашманов высказывал мнение, что блокировка видеохостинга станет возможна, как только настроят работу отечественных платформ-аналогов — RuTube и «VK Видео».