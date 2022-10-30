Пригожин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность Youtube

28 сентября глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что российские власти по-прежнему не планируют блокировать видеохостинг Youtube на территории страны. В мае Шадаев уже отмечал, что российские власти не планируют закрывать Youtube, по его словам, при введении блокировок ведомство должно понимать, что российские пользователи не пострадают. После чего генеральный директор видеосервиса Сьюзан Воджицки сказала, что у Youtube также нет планов уходить с российского рынка.