Песков назвал нормальным процессом ротацию кадров в системе управления

На итоговой пленарной сессии XIX заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» 27 октября Путин заявил, что о кадровых обновлениях нужно думать постоянно. Комментируя произошедшее в России за этот год, он отметил, что не был разочарован действиями чиновников настолько, чтобы их «разгонять».