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Песков назвал нормальным процессом ротацию кадров в системе управления

Ведомости

Кадровая ротация в системе управления — это нормально, хотя и сейчас все работают не покладая рук, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«Президент четко сказал, что все работают не покладая рук, но абсолютно нормально, что нужно отстраивать систему управления, кого-то менять, кого-то увольнять, кого-то назначать, это не значит, что кто-то проваливается, это совершенно естественный процесс», — прокомментировал Песков недавнее заявление президента Владимира Путина (цитата по ТАСС).

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На итоговой пленарной сессии XIX заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» 27 октября Путин заявил, что о кадровых обновлениях нужно думать постоянно. Комментируя произошедшее в России за этот год, он отметил, что не был разочарован действиями чиновников настолько, чтобы их «разгонять».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин произвел кадровые перестановки в руководстве аппарата Госдумы.

В июле Путин подписал указ об увольнении Дмитрия Рогозина с должности директора госкорпорации «Роскосмос». Другим указом президент назначил на эту должность бывшего вице-премьера Юрия Борисова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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