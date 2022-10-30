Песков назвал нормальным процессом ротацию кадров в системе управления
Кадровая ротация в системе управления — это нормально, хотя и сейчас все работают не покладая рук, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
«Президент четко сказал, что все работают не покладая рук, но абсолютно нормально, что нужно отстраивать систему управления, кого-то менять, кого-то увольнять, кого-то назначать, это не значит, что кто-то проваливается, это совершенно естественный процесс», — прокомментировал Песков недавнее заявление президента Владимира Путина (цитата по ТАСС).
На итоговой пленарной сессии XIX заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» 27 октября Путин заявил, что о кадровых обновлениях нужно думать постоянно. Комментируя произошедшее в России за этот год, он отметил, что не был разочарован действиями чиновников настолько, чтобы их «разгонять».
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин произвел кадровые перестановки в руководстве аппарата Госдумы.
В июле Путин подписал указ об увольнении Дмитрия Рогозина с должности директора госкорпорации «Роскосмос». Другим указом президент назначил на эту должность бывшего вице-премьера Юрия Борисова.