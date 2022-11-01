В Севастополе сообщили о сбитом беспилотнике на севере города

30 октября Минобороны сообщило, что специалисты ведомства подняли на поверхность обломки уничтоженных беспилотников. По результатам экспертизы навигационных модулей канадского производства, установленных на морских беспилотных аппаратах, специалисты пришли к выводу, что один из них мог быть запущен с борта гражданского суда, которое было зафрахтовано для вывоза украинского зерна.