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В Севастополе сообщили о сбитом беспилотнике на севере города

Ведомости

На севере Севастополя был сбит беспилотник, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«10 минут назад в районе Любимовки наши моряки сбили БПЛА. Спокойной ночи или доброго утра», — написал он.

29 октября Минобороны сообщило об атаке беспилотников со стороны Украины на корабли Черноморского флота, находящиеся на рейде в Севастополе. Согласно заявлению ведомства, суда, подвергшиеся атаке, обеспечивали безопасность «зеленого коридора», по которому вывозилось зерно из украинских портов в рамках зерновой сделки. Позже Развожаев назвал атаку беспилотников самой массированной с начала проведения спецоперации.

30 октября Минобороны сообщило, что специалисты ведомства подняли на поверхность обломки уничтоженных беспилотников. По результатам экспертизы навигационных модулей канадского производства, установленных на морских беспилотных аппаратах, специалисты пришли к выводу, что один из них мог быть запущен с борта гражданского суда, которое было зафрахтовано для вывоза украинского зерна.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных