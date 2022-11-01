В Севастополе сообщили о сбитом беспилотнике на севере города
На севере Севастополя был сбит беспилотник, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«10 минут назад в районе Любимовки наши моряки сбили БПЛА. Спокойной ночи или доброго утра», — написал он.
29 октября Минобороны сообщило об атаке беспилотников со стороны Украины на корабли Черноморского флота, находящиеся на рейде в Севастополе. Согласно заявлению ведомства, суда, подвергшиеся атаке, обеспечивали безопасность «зеленого коридора», по которому вывозилось зерно из украинских портов в рамках зерновой сделки. Позже Развожаев назвал атаку беспилотников самой массированной с начала проведения спецоперации.
30 октября Минобороны сообщило, что специалисты ведомства подняли на поверхность обломки уничтоженных беспилотников. По результатам экспертизы навигационных модулей канадского производства, установленных на морских беспилотных аппаратах, специалисты пришли к выводу, что один из них мог быть запущен с борта гражданского суда, которое было зафрахтовано для вывоза украинского зерна.
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